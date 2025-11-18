Brasil vence a França nos pênaltis e avança às quartas de final do Mundial sub-17

Seleção está nas quartas de final. Nelson Termé / CBF / Divulgação

O Brasil está entre as oito melhores seleções do Mundial sub-17. Nesta terça-feira (18), a seleção brasileira se classificou às quartas de final do torneio ao vencer a França nos pênaltis por 4 a 3, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

A vaga nas quartas veio com muito suor. Após sair atrás no placar ainda no primeiro tempo, com um gol de rebote de pênalti, a seleção foi para cima e buscou o empate aos 44 minutos da etapa final. Os heróis do dia foram Pietro, que marcou o gol do empate mas errou uma penalidade, e o goleiro João Pedro, que defendeu uma cobrança durante o jogo e duas nas penalidades.

Próximo jogo

A seleção enfrentará Marrocos nas quartas de final. O confronto entre as seleções europeias ocorre na tarde desta terça (18).

Os gremistas Luis Eduardo, Tiaguinho e Gabriel Mec estiveram em campo. O último entrou na etapa final, quando o Brasil foi melhor na partida e lutou pelo empate. Ele ainda acertou a sua penalidade nas cobranças.

Campanha do Brasil no torneio

A equipe comandada por Dudu Patetucci estreou no torneio disputado no Catar com um atropelo contra Honduras: 7 a 0. Na segunda rodada, venceu a Indonésia por 4 a 0 e, na terceira, empatou com a Zâmbia, garantindo-se na fase de mata.

Na fase de 16 avos de final, uma classificação heroica. Após um empate sem gols no tempo normal contra o Paraguai, o goleiro João Pedro se destacou nas penalidades ao defender três cobranças e garantir o Brasil nas oitavas.