Brasil vence a Argentina e é campeão do Torneio Quatro Nações de handebol masculino

Leonardo conduz a bola para o ataque brasileiro. Pilar Fiorda / Prensa/Handball Argentina/Divulgação

A seleção brasileira masculina de handebol venceu a Argentina, por 31 a 23, na decisão do Torneio Quatro Nações, em Buenos Aires.

Com o resultado, o Brasil se sagrou campeão invicto, vencendo todos os quatro confrontos que realizou.

Na final disputada na noite de sábado (1º), a equipe dirigida pelo técnico Marcus Tatá se impôs e já no primeiro tempo abriu três gols de vantagem indo para o intervalo com o marcador de 16 a 13.

Apesar da pressão da seleção argentina e da torcida que lotou La Casa del Handebol Argentino, uma arena com capacidade para 5 mil espectadores, o Brasil se manteve na liderança e fechou a partida com oito gols de diferença (31 a 23).

Com seis gols, o armador esquerdo Haniel Langaro, que atua no Dinamo Bucareste, da Romênia, foi o artilheiro brasileiro no jogo.

Além de Haniel, o também armador esquerdo Hugo Monte, que atua no Montpellier, da França; o armador direito Gustavo Andrade, do Handebol Taubaté (SP); e o pivô Edney, do Sporting, de Portugal, terminaram com cinco gols, cada.

Na Argentina, o destaque foi Pedro Martínez, que marcou oito gols.

O Chile ficou com o terceiro lugar ao derrotar o México, pro 31 a 18.