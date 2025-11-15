Brasil vence (2-0) e convence em amistoso preparatório para Copa contra Senegal

O Brasil teve uma atuação sólida neste sábado (15) e venceu Senegal por 2 a 0 em amistoso disputado no Emirates Stadium, em Londres, como preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Os gols do jogo foram marcados no primeiro tempo pelo atacante Estêvão (28'), que bateu firme de perna esquerda, e pelo volante Casemiro (35'), com assistência de Rodrygo cobrando falta.

Na próxima terça-feira, a Seleção Brasileira enfrentará a Tunísia em Lille, na França.

- Pressão brasileira -

O quarteto ofensivo formado por Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vinícius Júnior, aposta do técnico Carlo Ancelotti bisando o Mundial do ano que vem, foi imparável no primeiro tempo.

Apesar de Estêvão e Vinícius Júnior geralmente atacarem pelas pontas, a constante troca de posições entre os jogadores de frente causou muitos problemas para a defesa senegalesa desde o início do jogo.

A Seleção pressionou a acertou duas bolas na trave com Matheus Cunha antes da abertura do placar.

Até que o gol surgiu quando Estêvão aproveitou sobra de bola na área e emendou de primeira sem chances de defesa para o goleiro Edouard Mendy.

O segundo veio em jogada ensaiada de bola parada: Rodrygo cruzou e Casemiro, livre de marcação, dominou e bateu colocado.

- Susto -

O segundo tempo começou com um susto para o Brasil.

Os erros, no futebol de alto nível, custam muito caro, como aconteceu na falha de Fabrício Bruno na derrota por 3 a 2 para o Japão em outubro.

Contra o Senegal, uma bola mal dominada pelo goleiro Ederson após um recuo de Marquinhos deixou o gol aberto Iliman Ndiaye.

Por sorte, a finalização de Ndiaye parou na trave.

Foi o momento mais complicado do jogo para a Seleção, que também perdeu o zagueiro Gabriel Magalhães devido a problemas musculares.

No entanto, a o time brasileiro soube administrar e, na reta final, para ter maior controle da partida, Ancelotti colocou Lucas Paquetá no lugar de Rodrygo (83').

Minutos depois, o treinador italiano passou um recado importante ao colocar Fabrício Bruno em campo e mostrar que zagueiro não será julgado pelas falhas cometidas contra o Japão.

- Escalações:

Brasil: Ederson - Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley, 65'), Alex Sandro (Fabrício Bruno, 90') - Casemiro, Bruno Guimarães - Estêvão (Luiz Henrique, 83'), Matheus Cunha (João Pedro, 65'), Rodrygo (Lucas Paquetá, 83'), Vinícius Júnior (Caio Henrique, 90'). Técnico: Carlo Ancelotti.

Senegal: Edouard Mendy - Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs (El Hadji Malick Diouf, 76') - Pape Gueye (Pathé Ciss, 76'), Idrissa Gueye - Iliman Ndiaye (Cheick Sabaly, 82'), Ismaïla Sarr (Cherif Ndiaye, 82'), Pape Matar Sarr (Nicolas Jackson, 49') - Sadio Mané (Ibrahim Mbaye, 76'). Técnico: Pape Thiaw.

Árbitro: Jarred Gillett (Austrália).