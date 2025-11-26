Brasil terá primeira Rafa Nadal Academy da América Latina

Projeto deve ficar pronto em 2028. Divulgação / All Wert Empreendimentos

O Brasil será o primeiro país na América Latina a receber a Rafa Nadal Academy, um dos mais renomados centros de treinamento de tênis no mundo. A cidade escolhida para receber o empreendimento foi Porto Belo, no litoral de Santa Catarina. A expectativa é que o projeto fique pronto em 2028.

A unidade brasileira da academia de Rafael Nadal, uma das lendas do tênis, será a maior da rede no mundo. O local contará com 17 quadras — entre piso rápido e saibro, áreas cobertas e ao ar livre — e arena central com capacidade para mais de 1,5 mil pessoas.

A Academy ainda deverá ter oito quadras de padel cobertas, uma academia de alto rendimento e espaços complementares voltados ao bem-estar. Além disso, o complexo terá um local específico voltado à gastronomia de alto padrão e um museu com itens históricos da carreira de Nadal.

O centro de treinamento integrará essa infraestrutura esportiva a uma metodologia de ensino desenvolvida com base na experiência de Nadal e de sua equipe técnica.

All Resort Porto Belo