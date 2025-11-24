Brasil perde para Portugal nos pênaltis e é eliminado na semifinal do Mundial Sub-17

Seleção brasileira de Dell foi eliminada na semifinal. Nelson Termé / Divulgação CBF

Nos pênaltis, o Brasil perdeu para Portugal nas semifinais do Mundial Sub-17 nesta segunda-feira (24). Após empate sem gols no tempo normal, a vaga para a decisão foi decidida na cobrança de penalidades: 6 a 5.

O Brasil estará novamente em campo pelo Mundial Sub-17 na quinta-feira. A equipe enfrentará a Itália pela decisão do terceiro lugar a partir das 9h30min.

Desfalques

A seleção teve os desfalques do zagueiro Luís Eduardo, do Grêmio, e do lateral-direito Arthur Ryan. Apesar das dificuldades, o Brasil foi melhor na metade inicial da partida.

A equipe treinada por Dudu Patetuci encaixou bem a marcação na saída de bola dos portugueses e foi superior no primeiro tempo.

As duas principais oportunidades acabaram desperdiçadas pelos brasileiros.

Tiaguinho tentou o cruzamento, mas a bola foi rebatida por um defensor. Zé Lucas, aos 15, arriscou da entrada da área e o chute passou por cima do gol.

Mas a grande chance de marcar caiu nos pés do centroavante. Dell, aos 19, teve duas chances. Uma delas sem goleiro, mas não conseguiu marcar. Chelmik salvou em cima da linha.

Segundo tempo

O cenário da partida mudou no segundo tempo. Portugal passou a marcar melhor, mas também encontrou espaços.

Mec entrou aos 28 minutos do segundo tempo para tentar melhorar a produção ofensiva da seleção. Nos minutos finais, Zé Lucas quase marcou um golaço. O volante do Sport arriscou um voleio e a bola passou pertinho do ângulo do gol da equipe portuguesa.