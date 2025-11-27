Brasil goleia Cuba em estreia no Mundial feminino de handebol

A seleção brasileira feminina de handebol fez um tranquila estreia no Campeonato Mundial. Nesta quinta-feira (27), em Stuttgart, na Alemanha, o time comandado pelo técnico Cristiano Rocha goleou Cuba, por 41 a 20, em jogo válido pelo Grupo G.
O Brasil entrou em quadra como favorito e fez valer essa condição. Cuba ainda tentou impor alguma dificuldade nos momentos iniciais do jogo, quando virou o marcador aberto por Alexandra Nascimento e liderou em 3 a 1.
Mas as poucos, a seleção foi impondo sua maior técnica e conseguiu chegar ao final do primeiro tempo com cinco gols de vantagem. O placar de 18 a 13, nos 30 minutos iniciais, foi uma senha clara de que a zebra não iria acontecer.
O segundo tempo brasileiro foi excepcional, permitindo que Cuba marcasse apenas sete gols. O ataque funcionou e com mais 23 gols anotados, o marcador final foi de 41 a 20.
Na etapa final, Cristian Rocha ainda pode revezar a equipe e colocar todas as jogadoras em quadra.
De volta à seleção, a experiente Alexandra Nascimento mostrou que segue afiada. Campeã do mundo em 2013 e vice-artilheira daquela edição, a jogadora de 44 anos marcou sete gols e foi a goleadora do Brasil.
Única atleta a atuar em uma equipe do País, o Clube Português (PE), Jamily Félix fez sua estreia em mundiais e terminou com seis gols.
Larissa Araújo marcou cinco, assim como Jéssica Quintino, que foi eleita a melhor jogadora da partida. A cubana Jennifer Toledo fez oito gols para a seleção caribenha.
O Brasil voltará à quadra no sábado (29), às 14h (de Brasília), diante da República Tcheca.
Como é disputado o Mundial
O Mundial feminino de handebol tem 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, que serão sediados na Alemanha e na Holanda. As três primeiras colocadas avançam para a segunda fase.
Na segunda etapa, as 24 classificadas serão agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.
A seleção brasileira está no Grupo G, que na segunda fase irá cruzar com o Grupo H, formado pela Noruega, atual campeã olímpica e dona de quatro títulos mundiais, Angola, Coreia do Sul e Cazaquistão.
Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificam para as quartas de final.
Confira a tabela do Brasil na 1ª fase
27/11 - Brasil 41 x 20 Cuba
29/11- Brasil x República Tcheca - 14h
01/12 - Suécia x Brasil - 16h30