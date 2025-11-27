Brasil goleia Cuba em estreia no Mundial feminino de handebol

Kelly Rosa (E) e Jéssica Quintino (D) comemoram um dos gols do Brasil. IHF / Divulgação

A seleção brasileira feminina de handebol fez um tranquila estreia no Campeonato Mundial. Nesta quinta-feira (27), em Stuttgart, na Alemanha, o time comandado pelo técnico Cristiano Rocha goleou Cuba, por 41 a 20, em jogo válido pelo Grupo G.

O Brasil entrou em quadra como favorito e fez valer essa condição. Cuba ainda tentou impor alguma dificuldade nos momentos iniciais do jogo, quando virou o marcador aberto por Alexandra Nascimento e liderou em 3 a 1.

Mas as poucos, a seleção foi impondo sua maior técnica e conseguiu chegar ao final do primeiro tempo com cinco gols de vantagem. O placar de 18 a 13, nos 30 minutos iniciais, foi uma senha clara de que a zebra não iria acontecer.

Leia Mais Brasil estreia contra Cuba no Mundial feminino de handebol: onde assistir e horário

O segundo tempo brasileiro foi excepcional, permitindo que Cuba marcasse apenas sete gols. O ataque funcionou e com mais 23 gols anotados, o marcador final foi de 41 a 20.

Na etapa final, Cristian Rocha ainda pode revezar a equipe e colocar todas as jogadoras em quadra.

De volta à seleção, a experiente Alexandra Nascimento mostrou que segue afiada. Campeã do mundo em 2013 e vice-artilheira daquela edição, a jogadora de 44 anos marcou sete gols e foi a goleadora do Brasil.

Alexandra Nascimento foi a artilheira do Brasil. IHF / Divulgação

Única atleta a atuar em uma equipe do País, o Clube Português (PE), Jamily Félix fez sua estreia em mundiais e terminou com seis gols.

Larissa Araújo marcou cinco, assim como Jéssica Quintino, que foi eleita a melhor jogadora da partida. A cubana Jennifer Toledo fez oito gols para a seleção caribenha.

O Brasil voltará à quadra no sábado (29), às 14h (de Brasília), diante da República Tcheca.

Como é disputado o Mundial

O Mundial feminino de handebol tem 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, que serão sediados na Alemanha e na Holanda. As três primeiras colocadas avançam para a segunda fase.

Na segunda etapa, as 24 classificadas serão agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.

Leia Mais Brasil x Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete: onde assistir e horário

A seleção brasileira está no Grupo G, que na segunda fase irá cruzar com o Grupo H, formado pela Noruega, atual campeã olímpica e dona de quatro títulos mundiais, Angola, Coreia do Sul e Cazaquistão.

Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificam para as quartas de final.

Confira a tabela do Brasil na 1ª fase

27/11 - Brasil 41 x 20 Cuba

29/11- Brasil x República Tcheca - 14h

01/12 - Suécia x Brasil - 16h30



