Brasil estreia contra Cuba no Mundial feminino de handebol: onde assistir e horário

Goleira Gabriela Moreschi é um dos destaques do Brasil. Bruno Ruas / Ruas Midia/CBHb/Divulgação

A seleção brasileira feminina de handebol estreia nesta quinta-feira (27), às 14h (de Brasília), no Campeonato Mundial da modalidade. Em Stuttgart, na Alemanha, o Brasil vai enfrentar a seleção de Cuba. A partida é válida pelo Grupo G, que ainda tem Suécia e República Tcheca. O Sportv3 e a Cazé TV anunciam a transmissão.

Campeã da edição de 2013, a seleção busca ao menos voltar ao pódio do Mundial, já que até hoje sua única medalha na competição é exatamente a do título conquistado na Sérvia.

O rival de estreia é conhecido. E mesmo que não tenha mais a força de outros tempos, Cuba ainda é um tradicional rival das Américas e chega embalada pela conquista do Campeonato da Norceca, torneio que reúne seleções das Américas do Norte, Central e do Caribe.

A preparação da seleção para este Mundial teve amistosos na Europa e treinamentos em Arnhem, na Holanda, e na região de Stuttgart.

Destaques

Bruna de Paula é o grande nome da seleção. Bruno Ruas / Ruas Midia/CBHb/Divulgação

O time brasileiro conta com algumas das principais jogadoras de clubes europeus. Aos 29 anos, a mineira Bruna de Paula é estrela do Gyori, da Hungria, atual bicampeão da Liga dos Campeões.

A goleira Gabriela Moreschi é do francês Metz, semifinalista da Champions de handebol.

E, eleita a melhor jogadora da Liga Europa de 2023-24, pelo Gloria Bistrita, da Romênia, a também goleira Renata Arruda é outro destaque da equipe comandada pelo técnico Cristiano Rocha.

Retorno de uma campeã mundial

Alexandra foi campeã em 2013. Andrej Isakovic / AFP

Outra arma brasileira para este Mundial é o retorno de Alexandra Nascimento. Campeã do mundo em 2013, quando foi a vice-artilheira da competição, a jogadora de 44 anos estava afastada desde 2022, quando deu a luz a sua primeira filha, Lia.

Mas após retornar às quadras em 2023, ganhou destaque no espanhol Elche e hoje é uma das principais atletas do Handball Erice, atual tricampeão da Copa da Itália e bicampeão da Supercopa italiana.

Desfalque de peso

Mas a seleção terá um grande desfalque. A armadora Patricia Matieli, que atua pelo pentacampeão polonês Zaglebie Lubin, foi cortada por conta de uma lesão no ombro direito relacionada à sobrecarga do movimento de arremesso.

Como será disputado o Mundial

O Mundial feminino de handebol tem 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, que serão sediados na Alemanha e na Holanda. As três primeiras colocadas avançam para a segunda fase.

Na segunda etapa, as 24 classificadas serão agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.

A seleção brasileira está no Grupo G, que na segunda fase irá cruzar com o Grupo H, formado pela Noruega, atual campeã olímpica e dona de quatro títulos mundiais, Angola, Coreia do Sul e Cazaquistão.

Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificam para as quartas de final.

Confira a tabela do Brasil na 1ª fase

27/11 - Brasil x Cuba - 14h

29/11- Brasil x República Tcheca - 14h

01/12 - Suécia x Brasil - 16h30

Veja as convocadas do Brasil para o Mundial

O grupo brasileiro para o Mundial. Ruas Midia / Divulgação/CBHb

Gabriela Moreschi - Metz (FRA)

Renata Arruda - Gloria Bistrita (ROU)

Jhennifer Rosa - Saint Amand (FRA)

Maria Grasielly - Beti Onak (ESP)

Bruna de Paula - Györi (HUN)

Kelly Rosa - Dunaujvaros Kohász KA (HUN)

Mariane Fernandes - MKS Zaglebie Lubin (POL)

Gabriela Bitolo - Metzingen (ALE)

Giulia Guarieiro - Thüringer HC (ALE)

Micaela Rodrigues - Bera Bera (ESP)

Alexandra do Nascimento - Erice (ITA)

Jamily Félix - Clube Português (BRA)

Jéssica Quintino - Baia Mare (ROU)

Larissa Araújo - CSM Corona Brasov (ROU)

Marcela Arouinian - Saint Amand (FRA)

Milena Maria - Szombathely (HUN)

Sabryne Santos - São Pedro do Sul (POR)

Onde assistir a Brasil x Cuba

O Sportv 3 e a Cazé TV anunciam transmissão ao vivo. A partida irá começar às 14h desta quinta-feira (27).