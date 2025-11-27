Brasil estreia contra Cuba no Mundial feminino de handebol: onde assistir e horário

A seleção brasileira feminina de handebol estreia nesta quinta-feira (27), às 14h (de Brasília), no Campeonato Mundial da modalidade. Em Stuttgart, na Alemanha, o Brasil vai enfrentar a seleção de Cuba. A partida é válida pelo Grupo G, que ainda tem Suécia e República Tcheca. O Sportv3 e a Cazé TV anunciam a transmissão.
Campeã da edição de 2013, a seleção busca ao menos voltar ao pódio do Mundial, já que até hoje sua única medalha na competição é exatamente a do título conquistado na Sérvia.
O rival de estreia é conhecido. E mesmo que não tenha mais a força de outros tempos, Cuba ainda é um tradicional rival das Américas e chega embalada pela conquista do Campeonato da Norceca, torneio que reúne seleções das Américas do Norte, Central e do Caribe.
A preparação da seleção para este Mundial teve amistosos na Europa e treinamentos em Arnhem, na Holanda, e na região de Stuttgart.
Destaques
O time brasileiro conta com algumas das principais jogadoras de clubes europeus. Aos 29 anos, a mineira Bruna de Paula é estrela do Gyori, da Hungria, atual bicampeão da Liga dos Campeões.
A goleira Gabriela Moreschi é do francês Metz, semifinalista da Champions de handebol.
E, eleita a melhor jogadora da Liga Europa de 2023-24, pelo Gloria Bistrita, da Romênia, a também goleira Renata Arruda é outro destaque da equipe comandada pelo técnico Cristiano Rocha.
Retorno de uma campeã mundial
Outra arma brasileira para este Mundial é o retorno de Alexandra Nascimento. Campeã do mundo em 2013, quando foi a vice-artilheira da competição, a jogadora de 44 anos estava afastada desde 2022, quando deu a luz a sua primeira filha, Lia.
Mas após retornar às quadras em 2023, ganhou destaque no espanhol Elche e hoje é uma das principais atletas do Handball Erice, atual tricampeão da Copa da Itália e bicampeão da Supercopa italiana.
Desfalque de peso
Mas a seleção terá um grande desfalque. A armadora Patricia Matieli, que atua pelo pentacampeão polonês Zaglebie Lubin, foi cortada por conta de uma lesão no ombro direito relacionada à sobrecarga do movimento de arremesso.
Como será disputado o Mundial
O Mundial feminino de handebol tem 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, que serão sediados na Alemanha e na Holanda. As três primeiras colocadas avançam para a segunda fase.
Na segunda etapa, as 24 classificadas serão agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.
A seleção brasileira está no Grupo G, que na segunda fase irá cruzar com o Grupo H, formado pela Noruega, atual campeã olímpica e dona de quatro títulos mundiais, Angola, Coreia do Sul e Cazaquistão.
Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificam para as quartas de final.
Confira a tabela do Brasil na 1ª fase
27/11 - Brasil x Cuba - 14h
29/11- Brasil x República Tcheca - 14h
01/12 - Suécia x Brasil - 16h30
Veja as convocadas do Brasil para o Mundial
- Gabriela Moreschi - Metz (FRA)
- Renata Arruda - Gloria Bistrita (ROU)
- Jhennifer Rosa - Saint Amand (FRA)
- Maria Grasielly - Beti Onak (ESP)
- Bruna de Paula - Györi (HUN)
- Kelly Rosa - Dunaujvaros Kohász KA (HUN)
- Mariane Fernandes - MKS Zaglebie Lubin (POL)
- Gabriela Bitolo - Metzingen (ALE)
- Giulia Guarieiro - Thüringer HC (ALE)
- Micaela Rodrigues - Bera Bera (ESP)
- Alexandra do Nascimento - Erice (ITA)
- Jamily Félix - Clube Português (BRA)
- Jéssica Quintino - Baia Mare (ROU)
- Larissa Araújo - CSM Corona Brasov (ROU)
- Marcela Arouinian - Saint Amand (FRA)
- Milena Maria - Szombathely (HUN)
- Sabryne Santos - São Pedro do Sul (POR)
Onde assistir a Brasil x Cuba
O Sportv 3 e a Cazé TV anunciam transmissão ao vivo. A partida irá começar às 14h desta quinta-feira (27).
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲