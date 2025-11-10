Brasil empata com Zâmbia e avança à segunda fase da Copa do Mundo sub-17

Dell (E) marcou o gol do empate. Nelson Terme / CBF/Divulgação

A seleção brasileira empatou em 1 a 1 com Zâmbia e se classificou à segunda fase da Copa do Mundo sub-17. O duelo foi válido pela terceira rodada e realizado nesta segunda-feira (10), no Estádio Aspire Zone, em Doha, no Catar.

O Brasil viu o adversário abrir o placar, aos 25 minutos do primeiro tempo, com gol olímpico de Kalimina. E buscou o empate aos 35 da etapa final, com Dell finalizando, após cruzamento de Ângelo.

Com o resultado, a seleção brasileira se classificou na liderança do Grupo H, com sete pontos. Agora, aguarda o encerramento das outras chaves para conhecer o adversário da próxima fase.

Como é?

Os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiro avançam à segunda fase, que será disputada em formato mata-mata. No Grupo H, Zâmbia foi a outra seleção classificada.

Os confrontos serão definidos apenas no início da tarde desta terça-feira (11), quando forem realizados os últimos jogos dos grupos I, J, K e L. Os matas se iniciam na próxima sexta-feira (14).

Seleções já classificadas

Itália (líder do Grupo A)

África do Sul (vice-líder do Grupo A)

Japão (líder do Grupo B)

Portugal (vice-líder do Grupo B)

Senegal (líder do Grupo C)

Croácia (vice-líder do Grupo C)

Argentina (líder do Grupo D)

Bélgica (vice-líder do Grupo D)

Suíça (líder do Grupo F)

Coreia do Sul (vice-líder do Grupo F)

Alemanha (líder do Grupo G)

Colômbia (vice-líder do Grupo G)

Brasil (líder do Grupo H)

Zâmbia (vice-líder do Grupo H)

