Brasil empata com Zâmbia e avança à segunda fase da Copa do Mundo sub-17

A seleção brasileira empatou em 1 a 1 com Zâmbia e se classificou à segunda fase da Copa do Mundo sub-17. O duelo foi válido pela terceira rodada e realizado nesta segunda-feira (10), no Estádio Aspire Zone, em Doha, no Catar.
O Brasil viu o adversário abrir o placar, aos 25 minutos do primeiro tempo, com gol olímpico de Kalimina. E buscou o empate aos 35 da etapa final, com Dell finalizando, após cruzamento de Ângelo.
Com o resultado, a seleção brasileira se classificou na liderança do Grupo H, com sete pontos. Agora, aguarda o encerramento das outras chaves para conhecer o adversário da próxima fase.
Como é?
Os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiro avançam à segunda fase, que será disputada em formato mata-mata. No Grupo H, Zâmbia foi a outra seleção classificada.
Os confrontos serão definidos apenas no início da tarde desta terça-feira (11), quando forem realizados os últimos jogos dos grupos I, J, K e L. Os matas se iniciam na próxima sexta-feira (14).
Seleções já classificadas
- Itália (líder do Grupo A)
- África do Sul (vice-líder do Grupo A)
- Japão (líder do Grupo B)
- Portugal (vice-líder do Grupo B)
- Senegal (líder do Grupo C)
- Croácia (vice-líder do Grupo C)
- Argentina (líder do Grupo D)
- Bélgica (vice-líder do Grupo D)
- Suíça (líder do Grupo F)
- Coreia do Sul (vice-líder do Grupo F)
- Alemanha (líder do Grupo G)
- Colômbia (vice-líder do Grupo G)
- Brasil (líder do Grupo H)
- Zâmbia (vice-líder do Grupo H)
Jogos para completar a terceira rodada
- Egito x Inglaterra
- Venezuela x Haiti
- República Tcheca x Estados Unidos
- Burkina Faso x Tajiquistão
- Uzbequistão x Panamá
- Irlanda x Paraguai
- Uganda x França
- Chile x Canadá
- Arábia Saudita x Mali
- Nova Zelândia x Áustria