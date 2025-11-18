Brasil empata com Tunísia (1-1) em seu último amistoso de 2025

Um pênalti convertido por Estêvão impediu a derrota do Brasil no último amistoso da seleção de Carlo Ancelotti no ano, garantindo um empate em 1 a 1 com a Tunísia, em preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Hazem Mastouri abriu o placar para os tunisianos aos 23 minutos e Estêvão empatou cobrando a penalidade no fim do primeiro tempo (44') no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, na França.

Este foi o quinto gol do atacante de 18 anos pela seleção brasileira sob o comando do técnico italiano, que assumiu o cargo em junho.

O meia-atacante Lucas Paquetá poderia ter marcado o gol da vitória ao cobrar outro pênalti, mas chutou alto demais.

Após o gol de Mastouri, Vini Jr, Rodrygo, Marquinhos e Estevão responderam, criando várias oportunidades (26' e 38').

Mas foi o jovem ponta do Chelsea, de 18 anos, quem empatou com um pênalti bem cobrado (44'), após Dylan Bronn tocar a bola com a mão dentro da área.

Uma justa recompensa para Estêvão, que já havia marcado em Londres na vitória por 2 a 0 sobre o Senegal no sábado e foi o jogador mais dinâmico no ataque durante o primeiro tempo.

Esse gol de empate, previsível dada a retração da Tunísia após o primeiro gol, não desanimou as 'Águias de Cartago', que inclusive passaram a ter mais controle da partida no início do segundo tempo, oferecendo aos seus torcedores vários momentos de posse de bola.

Mas também flertaram com a derrota, com Ferjani Sassi cometendo um Vitor Roque evitável ao tentar sair jogando desde a defesa.

A penalidade não teve consequências, já que Lucas Paquetá, que havia entrado em campo poucos minutos antes, desperdiçou a cobrança (76').

Os jogadores comandados por Carlo Ancelotti seguiram pressionando no ataque, mas em vão, apesar de uma última chance de Estevão, cujo chute, após uma arrancada individual, bateu no trave direita da Tunísia.

A seleção brasileira encerra assim a sua excursão europeia invicta, mas sem ter explorado todo seu "potencial" como o treinador italiano havia desejado na véspera do jogo.

Este empate é mais satisfatório para a Tunísia de Sami Trabelsi, que queria ver seus jogadores "fazerem a seleção brasileira sofrer" a um mês da Copa Africana das Nações (de 21 de dezembro a 18 de janeiro, em Marrocos).

Em março, o Brasil deverá fazer dois amistosos contra seleções europeias.