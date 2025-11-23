Brasil, de João Fonseca, enfrentará o forte Canadá na 1ª rodada qualificatória da Copa Davis

Em sorteio realizado na manhã deste domingo, em Bolonha, na Itália, o Brasil conheceu seu primeiro adversário na Copa Davis 2026. A equipe do capitão Jaime Oncins terá pela frente uma pedreira, o Canadá, campeão do tradicional torneio de seleções de tênis em 2022. Os jogos serão realizados no Canadá, em local e piso escolhido pelos mandantes, nos dias 6 e 7 ou 7 e 8 de fevereiro de 2026.
O Brasil, que se classificou com um triunfo sobre a Grécia nos playoffs do Grupo Mundial, tem um retrospecto positivo diante dos canadenses. Foram quatro vitórias em seis duelos pela Davis, mas o último encontro ocorreu há 18 anos, pelo Zonal Americano, quando o astro da equipe brasileira, João Fonseca, mal tinha completado seu primeiro aniversário.
Enquanto o time verde e amarelo deverá ter o número 24 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), os canadenses contam com três nomes no Top 50: Felix Auger-Aliassime, número 5 do mundo, Denis Shapovalov, 23º, e Gabriel Diallo, 41º. Liam Draxl (123º do ranking) e Alexis Galarneau (203º) também disputaram partidas de simples nos dois últimos anos.
O adversário do vencedor do confronto da primeira rodada sairá da partida entre França e Eslováquia. Se os brasileiros se classificarem à segunda rodada, deverão enfrentar os franceses em casa ou os eslovacos como visitantes, em setembro. Quem avançar desta segunda rodada avança à fase final, que será realizada na Itália em novembro.
A Itália, anfitriã do Final 8, entrará na disputa somente nas quartas de final, enquanto a Espanha, finalista da atual edição da Copa Davis, justamente contra os italianos, aguardará o vencedor de Chile e Sérvia, já garantido na segunda rodada do qualificatório.
Confira os confrontos da 1ª rodada da fase qualificatória da Copa Davis 2026:
Chile x Sérvia
Alemanha x Peru
Croácia x Dinamarca
Equador x Austrália
Noruega x Grã-Bretanha
Bulgária x Bélgica
Japão x Áustria
Índia x Holanda
Coreia do Sul x Argentina
Hungria x Estados Unidos
República Checa x Suécia
França x Eslováquia
Canadá x Brasil