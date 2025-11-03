Brasil conquista o título do Sul-Americano sub-20 de atletismo

O Brasil é campeão sul-americano sub-20 de atletismo. A equipe somou 398 pontos após três dias de disputas encerradas neste domingo (2), no Estádio de La Videna, em Lima, no Peru. A seleção brasileira também foi campeã no masculino (205 pontos) e feminino (193 pontos).
A delegação brasileira foi composta por 62 atletas (31 mulheres e 31 homens) e conquistou 46 medalhas (17 de ouro, 14 de prata e 15 de bronze) na competição.
Vinícius de Brito, que venceu os 110 m com barreiras (13seg27), e a colombiana Maria Camila Maturana, campeã dos 100 m rasos, foram os atletas com o melhor índice técnico do evento.
Confira os medalhistas brasileiros:
Ouro:
- Alessandro Borges Soares (BRA) - arremesso de peso (6kg)
- Victor Elias dos Santos (BRA) - 400m rasos
- Renan Firakawa Akamine - salto em distância
- Thiago Borges Lacerda - lançamento do dardo -
- Michael Cruz Araújo - 100 m rasos
- Karine Estéfane Martins - salto triplo
- Luan Robert Ramiro - salto triplo -
- Alberto Rodrigues dos Santos Filho - lançamento do disco
- Pietra Campbell Simões - 100 m com barreiras
- Vinícius de Brito - 110 m com barreiras
- Dereck Alexandre Martins - salto em altura
- Nykolli Rangel - 400 m com barreiras
- Cael do Nascimento Pinto - 3.000 m com obstáculos
- Samanta da Silva Lopes - lançamento do disco
- Maria Eduarda de Oliveira - salto em altura
- Wanda Socorro da Silva - salto em distância
- Beatriz Souza Aranha - heptatlo
Prata:
- Alberto Rodrigues dos Santos Filho - lançamento do disco
- Kimberly Cristiny Assis - lançamento do martelo
- Revezamento 4x100 m masculino
- Revezamento 4x100 m feminino
- Eduardo Radatz - lançamento do dardo
- Alexander Cordeiro Santa Cruz - salto triplo
- Samantha Santos da Silva Lopes - arremesso do peso
- Rafaela Stinghen Neri - salto com vara
- Henrique Rodrigues Pinto - decatlo
- Carlos Eduardo Lara Domingos - 800 m
- Victor Elias Chaves dos Santos - 400 m com barreiras
- Nicole Herdy Faria - 3.000 m com obstáculos
- Hakelly de Souza Maximiano da Silva - 200 m
- Michael Cruz Araújo - 200 m
Bronze:
- Luise Rosa Braga - 1.500 m
- Beatriz Marafiga Cleudo - lançamento do dardo
- Hakelly Maximiano - 100 m
- Beatriz Camargo Silva - 100 m com barreiras
- Odair Gonçalves - 110 m com barreiras
- Kauane Carlot Padilha - arremesso do peso
- Luiza Camargo Batista - salto com vara
- Paulo Henrique Krul - decatlo
- Revezamento 4x400 m masculino
- Revezamento 4x400 m feminino
- Amanda Miranda da Silva - 400 m com barreiras
- Gustavo Almeida da Silva - 3.000 m com obstáculos
- Luíse Rosa Braga - 800 m
- Raissa Ramos de Lima - lançamento do disco
- Samira Victória de Araújo - salto em altura