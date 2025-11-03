Brasil conquista o título do Sul-Americano sub-20 de atletismo

Delegação brasileira comemora título. Gérman Falcón / CBAt/Divulgação

O Brasil é campeão sul-americano sub-20 de atletismo. A equipe somou 398 pontos após três dias de disputas encerradas neste domingo (2), no Estádio de La Videna, em Lima, no Peru. A seleção brasileira também foi campeã no masculino (205 pontos) e feminino (193 pontos).

A delegação brasileira foi composta por 62 atletas (31 mulheres e 31 homens) e conquistou 46 medalhas (17 de ouro, 14 de prata e 15 de bronze) na competição.

Vinícius de Brito, que venceu os 110 m com barreiras (13seg27), e a colombiana Maria Camila Maturana, campeã dos 100 m rasos, foram os atletas com o melhor índice técnico do evento.

Confira os medalhistas brasileiros:

Ouro:

Alessandro Borges Soares (BRA) - arremesso de peso (6kg)

Victor Elias dos Santos (BRA) - 400m rasos

Renan Firakawa Akamine - salto em distância

Thiago Borges Lacerda - lançamento do dardo -

Michael Cruz Araújo - 100 m rasos

Karine Estéfane Martins - salto triplo

Luan Robert Ramiro - salto triplo -

Alberto Rodrigues dos Santos Filho - lançamento do disco

Pietra Campbell Simões - 100 m com barreiras

Vinícius de Brito - 110 m com barreiras

Dereck Alexandre Martins - salto em altura

Nykolli Rangel - 400 m com barreiras

Nykolli Rangel venceu os 400m com barreiras. Gérman Falcón / CBAt/Divulgação

Cael do Nascimento Pinto - 3.000 m com obstáculos

Samanta da Silva Lopes - lançamento do disco

Maria Eduarda de Oliveira - salto em altura

Wanda Socorro da Silva - salto em distância

Beatriz Souza Aranha - heptatlo

Prata:

Alberto Rodrigues dos Santos Filho - lançamento do disco

Kimberly Cristiny Assis - lançamento do martelo

Revezamento 4x100 m masculino

Revezamento 4x100 m feminino

Eduardo Radatz - lançamento do dardo

Alexander Cordeiro Santa Cruz - salto triplo

Samantha Santos da Silva Lopes - arremesso do peso

Rafaela Stinghen Neri - salto com vara

Henrique Rodrigues Pinto - decatlo

Carlos Eduardo Lara Domingos - 800 m

Victor Elias Chaves dos Santos - 400 m com barreiras

Nicole Herdy Faria - 3.000 m com obstáculos

Hakelly de Souza Maximiano da Silva - 200 m

Michael Cruz Araújo - 200 m

Bronze:

Luise Rosa Braga - 1.500 m

Beatriz Marafiga Cleudo - lançamento do dardo

Hakelly Maximiano - 100 m

Beatriz Camargo Silva - 100 m com barreiras

Odair Gonçalves - 110 m com barreiras

Kauane Carlot Padilha - arremesso do peso

Luiza Camargo Batista - salto com vara

Paulo Henrique Krul - decatlo

Revezamento 4x400 m masculino

Revezamento 4x400 m feminino

Amanda Miranda da Silva - 400 m com barreiras

Gustavo Almeida da Silva - 3.000 m com obstáculos

Luíse Rosa Braga - 800 m

Raissa Ramos de Lima - lançamento do disco

Samira Victória de Araújo - salto em altura



