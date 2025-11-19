Botafogo conta com estrela de Kadir para virar sobre o Sport e 'dormir' no G-5 do Brasileirão

Quando o Botafogo ameaçava outro tropeço dentro de seus domínios, o jovem Kadir mostrou que tem estrela. Entrando na vaga do lesionado Chris Ramos ainda na primeira etapa, o garoto panamenho marcou um lindo gol, já aos 49 minutos para dar a virada sobre o já rebaixado Sport por 3 a 2, nesta terça-feira, no estádio Nilton Santos. O duelo abriu a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e colocou o time carioca, momentaneamente, na zona de classificação direta à Libertadores.
O Botafogo entrou desconcentrado em campo e viu o Sport aproveitar suas chances e abrir 2 a 0 no placar, com Léo Pereira e Rafael Thyere. O time de Davide Ancelotti até reagiu com Artur, ainda no primeiro tempo. O Botafogo voltou diferente para a segunda etapa e foi aí que brilhou a estrela de Kadir. Recebendo duas assistências de Danilo, o atacante marcou dois belos gols, num roteiro eletrizante para o garoto de 18 anos.
O resultado fez o clube carioca subir para quinto lugar, chegando a 55 pontos, e agora terá que torcer por um tropeço do Bahia para seguir dentro da zona de classificação direta para a Libertadores de 2026. Já o Sport, apenas cumprindo tabela, joga pela sua dignidade, uma vez que não tem chances de sequer sair da lanterna, seguindo com 17 pontos.
Mesmo encarando um time sem pretensões, o Botafogo não entrou concentrado em campo. Desconectado entre ataque e meio de campo, deixou espaços na defesa e foi surpreendido em belo passe de Lucas Lima, que encontrou Léo Pereira entrando em profundidade para abrir o placar para o Sport, com 13 minutos de bola rolando. O gol escancarou a desorganização carioca, sendo vaiada pela torcida, mostrando a inconsistência na temporada.
Em outra falha defensiva, Lucas Lima cobrou escanteio e Rafael Thyere ampliou de cabeça, aos 27. O Botafogo até esboçou uma reação na sequência, Artur pegou a sobra na área e descontou aos 29. O atacante era o jogador mais antenado na partida, quase igualando marcador em chute de fora da área, mas foi pouco para buscar pelo menos o empate na primeira etapa.
O Botafogo voltou pilhado para o segundo tempo. Pressionando e ocupando o campo de ataque, Danilo deu belo passe para Kadir dominar e bater forte para deixar tudo igual, aos 12. O jovem foi às lágrimas após o gol. Mantendo o ritmo, Savarino recebeu na área, fintou a marcação, mas chutou em cima de Gabriel. O Sport não se deu por vencido e assustou nas suas poucas aparições. Léo Pereira pegou a sobra e Barboza salvou. Na cobrança de escanteio, Sérgio Oliveira tirou tinta da trave.
Depois, quem se tornou protagonista foi a chuva. As duas equipes até tentaram explorar o gramado molhado, acelerando suas jogadas, porém abusaram de erros técnicos. Quando ela deu uma trégua, o Botafogo tentou novamente imprimir seu ritmo. Cuiabano cruzou e Barboza tirou tinta da trave. Na reta final, a dobradinha Danilo e Kadir voltou a funcionar. O volante achou novamente o atacante, que soltou a pancada no ângulo para virar o marcador, já aos 49 minutos, e decretar a virada botafoguense.
O Botafogo volta a abrir a rodada, a 35ª, no sábado, às 19h30, diante do Grêmio, ainda em casa, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Cumprindo tabela, o Sport recebe o Vitória, no domingo, às 18h30, no reencontro com a torcida após o rebaixamento, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 3 X 2 SPORT
BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo, Marlon Freitas e Savarino (Montoro); Artur, Chris Ramos (Kadir) e Jeffinho. Técnico: Davide Ancelotti.
SPORT - Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Igor Cariús; Rivera, Luan Cândido e Lucas Lima (Chrystian Barletta); Léo Pereira (Kevyson), Matheusinho (Hyoran) e Pablo (Romarinho). Técnico: César Lucena.
GOLS - Léo Pereira, aos 13, Rafael Thyere, aos 27, Artur, aos 29 minutos do primeiro tempo. Kadir, aos 12, aos 49 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).
CARTÕES AMARELOS - Alex Telles, Kadir, Gabriel, Aderlan e Lucas Kal.
RENDA - R$ 397.420,00.
PÚBLICO - 12.120 torcedores.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).