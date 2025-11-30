Bortoleto aproveita 'corrida chata' para fazer aprender: 'Queria que tivesse sido diferente'

Gabriel Bortoleto terminou o GP do Catar neste domingo em 13º após ter largado na 19ª posição e lamentou uma prova previsível e "chata". "Sabíamos que a corrida seria mais ou menos assim. Todo mundo tem praticamente a mesma estratégia. Quando há um safety car mais cedo e todos param, todos vão parar de novo na mesma volta depois. Essa foi a corrida", afirmou o brasileiro.

Largando do final do grid, o piloto da Sauber disse que até tentou coisas diferentes. "Estava ali de boa, fazendo minha corrida e aprendendo, tentando coisas diferentes. Foi meio que uma corrida chata. Essa é a palavra. Queria que tivesse sido um pouco diferente", afirmou ele, que na segunda parada nos boxes optou por pneus macios para a última parte da prova.

Bortoleto marcou o 14º tempo no treino classificatório, mas perdeu 5 posições no grid por causa do acidente com Lance Stroll em Las Vegas. "Fico muito desapontado por termos de pagar a punição nesta corrida. Pilotos na posição em que eu deveria largar, sem a punição, conseguiram marcar 1 ou 2 pontos", afirmou ele, referindo-se ao japonês Yuki Tsunoda, da Red Bull, que largou da 15ª posição, terminou em 10º e marcou um ponto. "Então, é uma pena. Mas, quando você comete erros, precisa pagar por eles. É justo."