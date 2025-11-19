Bielsa define time treinado por técnico gaúcho como "um dos melhores do mundo”

O time do técnico gaúcho André Jardine ganhou destaque internacional após Marcelo Bielsa afirmar que o América do México é "um dos melhores times do mundo". O elogio do técnico da seleção uruguaia foi feito em conversa com o atacante Rodrigo Aguirre, conforme revelou o jogador em entrevista coletiva nesta data Fifa.
Jardine está na equipe desde junho de 2023. De lá pra cá, o clube conquistou três títulos da Liga MX e um vice.
Convocado pela primeira vez aos 30 anos, o atacante afirma que foi no América, de Jardine, que encontrou espaço para se consolidar na seleção uruguaia:
— Ele sempre me diz para aproveitar o fato de estar em um dos melhores times do mundo. Não do México, mas do mundo. Assim eu me sinto: sortudo por estar no América. Foi no América que encontrei meu lugar na seleção.
Os elogios chegam às vésperas de mais um mata-mata para Jardine. Depois dos títulos do Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024, além do vice no Clausura 2025, o treinador se prepara para enfrentar o Monterrey nas quartas de final do Apertura 2025, no fim de novembro.