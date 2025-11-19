Bielsa define time treinado por técnico gaúcho como "um dos melhores do mundo”

Argentino Marcelo Bielsa comanda a seleção uruguaia desde 2023. AUF / Divulgação

O time do técnico gaúcho André Jardine ganhou destaque internacional após Marcelo Bielsa afirmar que o América do México é "um dos melhores times do mundo". O elogio do técnico da seleção uruguaia foi feito em conversa com o atacante Rodrigo Aguirre, conforme revelou o jogador em entrevista coletiva nesta data Fifa.

Jardine está na equipe desde junho de 2023. De lá pra cá, o clube conquistou três títulos da Liga MX e um vice.

Convocado pela primeira vez aos 30 anos, o atacante afirma que foi no América, de Jardine, que encontrou espaço para se consolidar na seleção uruguaia:

— Ele sempre me diz para aproveitar o fato de estar em um dos melhores times do mundo. Não do México, mas do mundo. Assim eu me sinto: sortudo por estar no América. Foi no América que encontrei meu lugar na seleção.