Bielsa convoca vários finalistas da Libertadores para jogos do Uruguai contra EUA e México

Com as ausências de Federico Valverde e Darwin Núñez, o técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, incluiu diversos jogadores do Flamengo e do Palmeiras, finalistas da Copa Libertadores de 2025, na lista de convocados para os amistosos contra Estados Unidos e México.

O Uruguai vai visitar o México em 15 de novembro e, três dias depois, enfrentará os Estados Unidos em Tampa, Flórida, nas últimas partidas do ano.

O treinador argentino busca definir e dar ritmo de jogo ao elenco que disputará a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Esses amistosos antecedem a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, em Lima, no dia 29 de novembro.

Os jogadores do Flamengo, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela e Matías Viña, juntamente com os do Palmeiras, Joaquín Piquéz, Facundo Torres e Emiliano Martínez, estão na lista de convocados anunciada nesta segunda-feira pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

Flamengo e Palmeiras também disputam o título do Campeonato Brasileiro.

Em outubro, o Uruguai obteve vitórias apertadas contra a República Dominicana (1-0) e o Uzbequistão (2-1) em uma mini-turnê pela Malásia, que deixou o técnico argentino e os torcedores da 'Celeste' pouco satisfeitos, já que a seleção uruguaia terminou em quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Para os dois últimos amistosos de pré-temporada de 2025, o Uruguai terá o importante desfalque de Valverde.

O Real Madrid anunciou que o meia uruguaio sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da perna direita durante o empate sem gols contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol.

O jogador, fundamental no meio-campo da 'Celeste', ficará afastado dos gramados por um período de 10 a 12 dias, segundo a imprensa espanhola.

Outra ausência notável na lista de convocados de Bielsa é a do atacante Darwin Núñez, do Al Hilal.

--- Lista de convocados:

Goleiros: Santiago Mele (Junior, COL) e Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima, COL).

Defensores: Nahitan Nández (Al Qadisiyah, KSA), José Luis Rodríguez (Vasco, BRA), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Sebastián Cáceres (América, MEX), Ronald Araújo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético Madrid, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton, ING), Mathias Olivera (Napoli, ITA), Matías Viña (Flamengo, BRA), Joaquin Piquerez (Palmeiras, BRA), Santiago Homenchenko (Querétaro, MEX).

Meio-campistas: Rodrigo Bentancur (Tottenham, ING), Manuel Ugarte (Manchester United, ING), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga, POR), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis, MEX).

Atacantes: Ignacio Laquintana (Bragantino, BRA), Maximiliano Araújo (Sporting Club, POR), Rodrigo Aguirre (América, MEX), Federico Viñas (Oviedo, ESP), Brian Rodríguez (América, MEX), Luciano Rodríguez (Neom S.C, KSA), Facundo Torres (Palmeiras, BRA)