Bélgica empata com Cazaquistão (1-1) e segue sem selar vaga na Copa do Mundo

A seleção da Bélgica empatou com o Cazaquistão em 1 a 1 neste sábado (15) e terá que esperar até o último jogo das Eliminatórias europeias para selar sua vaga na Copa do Mundo de 2026.

Atrás no placar desde os nove minutos, quando Dastan Satpaev marcou para o time cazaque, os 'Diabos Vermelhos' chegaram ao empate no início do segundo tempo com o gol de Hans Vanaken (48').

E a virada só não veio graças à grande atuação do goleiro Temirlan Anarbekov.

A Bélgica lidera o Grupo J das Eliminatórias com 15 pontos, dois à frente da Macedônia do Norte (2ª). Seu adversário na última rodada será Liechtenstein, lanterna da chave, que soma seis derrotas em seis jogos disputados.