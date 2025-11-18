Bélgica atropela Liechtenstein (7-0) e se garante na Copa de 2026

A Bélgica, com dois gols de Jérémy Doku e dois de Charles De Ketelaere, garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 ao atropelar a modesta seleção de Liechtenstein por 7 a 0 nesta terça-feira (18), em Liège.

Sem grandes dificuldades, os 'Diabos Vermelhos' abriram o placar com o capitão Hans Vanaken aos 3 minutos e a goleada veio com dois gols de Doku e dois de De Ketelaere. Também marcaram Brandon Michele e Alexis Saelemaekers.

Sem alguns de seus principais jogadores (Courtois, Debast, De Bruyne e Lukaku, todos lesionados), os belgas fizeram uma partida sólida, estendendo sua invencibilidade (41 vitórias e 7 empates) nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e a Eurocopa para 48 jogos consecutivos.

Este é o recorde atual para uma seleção europeia. Os belgas, que abriram o placar por meio de Hans Vanaken logo aos 3 minutos, tiveram domínio absoluto diante da 206ª colocada no ranking mundial. Ao longo de todo o jogo, seu goleiro tocou na bola apenas três vezes.

Antes do intervalo, Jérémy Doku marcou duas vezes, levantando a torcida no Stade de Sclessin, onde o Standard Liège costuma mandar seus jogos.

Após o intervalo, Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere (duas vezes) ampliaram o placar.

Missão cumprida para o técnico Rudi Garcia. Quando foi nomeado para o cargo em janeiro deste ano, o francês recebeu a missão de manter a Bélgica no Grupo A da Liga das Nações e além disso, classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar do histórico positivo, o ex-técnico do Lille atravessa seu primeiro período turbulento após críticas, principalmente da imprensa flamenga, em um país onde questões linguísticas são delicadas.

O empate conquistado no último sábado no Cazaquistão (1 a 1) não foi bem recebido pela mídia do norte da Bélgica, que rapidamente apontou que o técnico francês já havia enfrentado críticas internas, principalmente de Doku.

O ponta do Manchester City, decepcionado com o empate em Astana, declarou: "Todos precisam melhorar. O técnico também, eu, todos. Talvez não tenhamos analisado o Cazaquistão corretamente".

Embora seja verdade que García não pôde contar com seus principais jogadores nestas duas últimas partidas das Eliminatórias, essas circunstâncias atenuantes não foram levadas em consideração por alguns jornais belgas, com alguns até mesmo dentro da própria Federação descrevendo os métodos do técnico como "ultrapassados".

Apesar de irritado na coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico francês se sentiu aliviado com o comportamento impecável de seus jogadores nesta terça-feira.