Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se enfrentam neste sábado (1°), pela nona rodada do Campeonato Alemão. O jogo ocorre às 14h30min, na Allianz Arena, em Munique.
Escalações para Bayern de Munique x Bayer Leverkusen
Bayern de Munique: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich e Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Loïc Badé e Tapsoba; Arthur, Andrich, Aleix Garcia e Alejandro Grimaldo; Ernest Poku e Hofmann; Patrik Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.
Onde assistir a Bayern de Munique x Bayer Leverkusen
A partida será transmitida ao vivo no SporTV, no Canal GOAT e na Xsports.