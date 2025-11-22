Bayern de Munique goleia Freiburg (6-2) de virada após péssimo início

De 0-2 para 6-2: O Bayern de Munique se recuperou de um início desastroso para vencer o Freiburg e consolidar sua liderança na Bundesliga neste sábado (22), pela 11ª rodada.
O francês Michael Olise foi, sem dúvida, o protagonista da gélida tarde (-1 graus Celsius) no início do jogo na Allianz Arena, com dois gols e três assistências.
Após uma campanha perfeita de nove vitórias em nove jogos, o Bayern gerou algumas dúvidas pouco antes da recente pausa para os jogos das seleções, ao empatar em 2 a 2 com o Union Berlin.
A vantagem de dois gols do Freiburg (10º) neste sábado, com gols do japonês Yuito Suzuki (12') e do suíço Johan Manzambi (17'), causou preocupação, mas os bávaros rapidamente silenciaram as críticas com uma atuação em que mostraram sangue frio.
- Kane mais uma vez -
Ainda antes do intervalo, o Bayern conseguiu empatar com gols do jovem prodígio de 17 anos Lennart Karl (22') e do francês Michael Olise (45'+2).
No segundo tempo, os campeões alemães jogaram como o rolo compressor que costumam ser, chegando à goleada de 6 a 2 com gols do francês Dayot Upamecano (55'), do inglês Harry Kane (60'), do senegalês Nicolas Jackson (78') e mais um gol de Olise (84') para fechar a festa.
Olise também deu as assistências para os gols de Karl, Upamecano e Jackson. Aos 23 anos e 345 dias, ele se tornou o jogador mais jovem da história do Bayern a participar diretamente (com gol ou assistência) de cinco gols da equipe em uma única partida.
Na artilharia da liga, Kane agora tem 14 gols, o dobro do segundo colocado, Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), que marcou 7.
Além disso, Kane acumula cinco gols na Liga dos Campeões, quatro na Copa da Alemanha, um na Supercopa da Alemanha e cinco pela seleção inglesa em competições europeias nesta temporada.
- Dortmund empata -
A vitória consolida ainda mais a liderança do Bayern na Bundesliga, com 31 pontos em 33 possíveis, oito pontos à frente do segundo colocado, Bayer Leverkusen, que venceu o Wolfsburg por 3 a 1.
O Borussia Dortmund (3º) está nove pontos atrás do Bayern após sofrer um empate de 3 a 3 em casa contra o Stuttgart (5º), que contou com uma atuação brilhante de Deniz Undav. Ele marcou três gols, incluindo o de empate, já nos acréscimos.
Quem também está nove pontos atrás do líder é o RB Leipzig (4º) que no domingo recebe o Werder Bremen (8º), buscando retomar a segunda colocação e ficar seis pontos atrás do líder, posição em que começou este fim de semana.
Borussia Mönchengladbach (11º) e Augsburg (13º) respiraram aliviados. Os dois se afastaram da zona de rebaixamento após vencerem respectivamente o lanterna Heidenheim (18º) por 3 a 0 fora de casa e o Hamburgo (14º) por 1 a 0 em casa.
--- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Mainz - Hoffenheim 1 - 1
- Sábado:
Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1 - 3
Bayern de Munique - Freiburg 6 - 2
Borussia Dortmund - Stuttgart 3 - 3
Heidenheim - B. Mönchengladbach 0 - 3
Augsburg - Hamburgo 1 - 0
Colônia - Eintracht Frankfurt
- Domingo:
(11h30) RB Leipzig - Werder Bremen
(13h30) St Pauli - Union Berlin
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 31 11 10 1 0 41 8 33
2. Bayer Leverkusen 23 11 7 2 2 27 15 12
3. Borussia Dortmund 22 11 6 4 1 19 10 9
4. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7
5. Stuttgart 22 11 7 1 3 20 15 5
6. Hoffenheim 20 11 6 2 3 22 17 5
7. Eintracht Frankfurt 17 10 5 2 3 23 19 4
8. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3
9. Colônia 14 10 4 2 4 17 15 2
10. Freiburg 13 11 3 4 4 15 20 -5
11. B. Mönchengladbach 12 11 3 3 5 16 19 -3
12. Union Berlin 12 10 3 3 4 13 17 -4
13. Augsburg 10 11 3 1 7 15 24 -9
14. Hamburgo 9 11 2 3 6 9 17 -8
15. Wolfsburg 8 11 2 2 7 13 21 -8
16. St Pauli 7 10 2 1 7 9 20 -11
17. Mainz 6 11 1 3 7 11 19 -8
18. Heidenheim 5 11 1 2 8 8 26 -18
./bds/tba-dr/mcd/aam
* AFP