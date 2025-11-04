Bayern bate PSG, mantém 100% na Champions League e soma 16 vitórias seguidas na temporada

O Bayern de Munique continua imbatível. Com uma atuação segura e valente, na qual atuou todo o segundo tempo com um jogador a menos, o time alemão derrotou o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, na capital francesa, por 2 a 1, para manter os 100% de aproveitamento na Champions League. Com 12 pontos, divide a liderança com o Arsenal, mas leva vantagem no número de gols marcados.

De quebra, o Bayern alcançou 16 vitórias consecutivas na temporada, somando todas as competições nas quais disputa.

Apesar de ficar com 42% da posse de bola, o Bayern teve o domínio total do primeiro tempo. O gol logo aos quatro minutos de Luis Díaz deu tranquilidade ao time alemão, que soube aproveitar os espaços deixados pelo rival francês para acumular oportunidades de gol.

Com qualidade técnica diferenciada, o PSG chegou a marcar com Dembélé, aos 23 minutos, mas o VAR invalidou a jogada por impedimento. O craque, machucado, foi substituído logo depois.

O lance não abalou o Bayern, que seguiu fazendo forte marcação na saída de bola do rival e mostrou força ofensiva, ao chegar sempre com quatro ou cinco jogadores na área francesa.

Aos 32 minutos, em falha do zagueiro brasileiro Marquinhos, Luís Díaz ampliou a vantagem da equipe visitante, que poderia ter ampliado com chute na trave de Gnabry e lances perigosos de Kimmich e Kane. O técnico Luis Enrique, comandando o time das tribunas nos primeiros 45 minutos, foi ao desespero, enquanto Vincent Kompany ia à loucura com o desempenho de seus comandados.

Mas nos acréscimos, Luis Díaz recebeu cartão vermelho, após atingir com violência do tornozelo Hakimi, que deixou o gramado chorando muito. Apesar de ficar com um jogador a menos, o Bayern ainda teve forças para acumular e perder mais uma chance nos segundos finais do primeiro tempo.

Para a etapa final, Kompany tirou Gnabry e colocou Bischof para reforçar o meio de campo, mas não conseguiu impedir a pressão do PSG, que chegou a incomodar o goleiro Neuer, que precisou se esticar para defender um chute de longe de Vitinha.

O Bayern não se limitou a ficar na defesa e mostrou que poderia ser perigoso nos contra-ataques. Um chute de Olise dentro da área foi um exemplo.

De tanto tentar, o PSG conseguiu o primeiro gol, aos 29 minutos, com João Neves. O português surgiu rápido dentro da área e bateu de voleio para vencer Neuer.

Daí para frente só deu PSG. Neuer passou a se destacar, João Neves quase empatou de cabeça, enquanto Kane tentou 'esfriar' o ânimo francês, ao pedir ajuda com eventual cãibra.