Barco brasileiro encerra  temporada de estreia no Sail GP na 11ª posição

Com os grandes arranha-céus de Abu Dhabi ao fundo, as equipes disputaram a última etapa do Sail GP. AT Films / Divulgação

A temporada do Sail Grand Prix Championship foi encerrada neste domingo (30), com o barco da Inglaterra como campeão do SailGP. O time brasileiro terminou a etapa - que teve a equipe da Dinamarca como vencedora - no 12º lugar do ranking, após sofrer uma penalidade no primeiro dia de corridas. Já no ranking final da temporada, o Brazil SailGP Team figurou na 11ª posição, à frente do time dos Estados Unidos por 10 pontos de diferença.

Em uma última etapa de tirar o fôlego, Abu Dhabi recebeu as 12 equipes nas águas do Golfo Pérsico.

Como foram as regatas

O Brasil abriu as regatas do fim de semana com um quarto lugar, atrás dos times da Alemanha, Canadá e Dinamarca. Na sequência, o Brazil SailGP Team ocupou a oitava e a sétima posição nas duas corridas seguintes. O destaque ficou para a quarta e última regata de sábado (29), quando a equipe liderada pela bicampeã olímpica Martine Grael conquistou sua melhor colocação na etapa - um terceiro lugar, atrás da Suíça e da Dinamarca.

Já neste domingo, as duas últimas corridas da etapa dos Emirados Árabes Unidos renderam ao time brasileiro uma nona e uma 11ª colocação.

Após a última etapa, que teve no pódio as equipes da Dinamarca, Itália e França, respectivamente, foi a vez da disputa da regata final, que teve a disputa pelo prêmio de US$2 milhões (R$ 10,6 milhões) teve como protagonistas os times da Inglaterra, que levou o título, Austrália e Nova Zelândia, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.