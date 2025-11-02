Barcelona e Elche se enfrentam neste domingo (2), às 14h30min, pela 11ª rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.
Escalações para Barcelona x Elche
Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí e Baldé; Casadó, De Jong e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; André Silva, Mir. Técnico: Eder Sarabia.
Arbitragem para Barcelona x Elche
Ainda não divulgada.
Onde assistir a Barcelona x Elche
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.