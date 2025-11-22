Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado (22), às 12h15min, pela 13ª rodada da La Liga. O jogo ocorre no Camp Nou, em Barcelona.
Escalações para Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Baldé; Bernal, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
Athletic Bilbao: Padilla; Gorosabel, Vivian, Laporte e Yuri; Vesga e Jauregizar; Berenguer, Sánchez e Serrano; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valviverde.
Arbitragem para Barcelona x Athletic Bilbao
José María Sánchez Martínez, auxiliado por Daniel Jesús Trujillo Suárez e Javier Iglesias Villanueva.
Onde assistir a Barcelona x Athletic Bilbao
A partida será transmitida ao vivo por ESPN e Disney+.