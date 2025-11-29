Barcelona e Alavés se enfrentam neste sábado (29), pelo jogo da 14ª rodada de La Liga. O jogo ocorre às 12h15min, no Camp Nou, em Barcelona.
Escalações para Barcelona x Alavés
Barcelona: Joan Garcia, Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Álex Baldé, Frenkie de Jong, Eric García, Lamine Yamal, Fermín López, Ferrán Torres, Robert Lewandowski. Técnico: Hansi Flick
Alavés: Antonio Sivera, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enríquez, Carlos Vicente, Denis Suárez, Antonio Blanco, Carles Aleñà, Toni Martínez, Lucas Boyé. Técnico: Eduardo Coudet
Arbitragem para Barcelona x Alavés
- Não divulgado até o momento.
Onde assistir a Barcelona x Alavés
A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+