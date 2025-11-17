Barcelona volta ao Camp Nou com capacidade parcial para encarar o Athletic de Bilbao em La Liga

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira uma nova data para o seu retorno ao Camp Nou. Neste sábado, em jogo válido pela La Liga, o clube catalão vai enfrentar o Athletic de Bilbao em sua "casa oficial". O estádio, no entanto, será liberado parcialmente e terá capacidade para 45.401 pessoas.

Além do jogo pelo Campeonato Espanhol neste fim de semana, o Barcelona também espera mandar sua partida da Champions League, contra o Eintracht Frankfurt, no dia 9 de dezembro, em seu estádio reformado. O retorno com capacidade parcial será possível após o clube obter algumas das autorizações necessárias para receber os fãs. Mais de 20 mil simpatizantes pagaram para assistir ao treino da equipe no Camp Nou em 7 de novembro.

As obras de reforma começaram em junho de 2023 com o objetivo de ampliar a lotação do maior estádio de futebol da Europa, que antes comportava 99 mil pessoas. O clube garantiu na época 1,5 bilhão de euros (algo em torno de R$ 9,2 bilhões) de diversos investidores para realizar o projeto de renovação.

Diante deste cenário, a diretoria espera que o retorno ao Camp Nou impulsione as vendas de ingressos nos dias de jogo e as oportunidades de merchandising.

O Barcelona havia planejado originalmente retornar aos jogos no estádio já em novembro de 2024, coincidindo com o 125º aniversário do clube, mas esse prazo foi repetidamente adiado. A equipe vem mandando suas partidas no Estádio Olímpico de Montjuic desde o início da temporada 2023-24.