Barcelona se recupera de derrota no Clássico com vitória sobre o Elche

O Barcelona, que na semana passada foi derrotado no Clássico pelo Real Madrid (2 a 1), se recuperou e venceu o Elche por 3 a 1 neste domingo (2), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, retomando a vice-liderança.

Lamine Yamal (9') e Ferran Torres (11') colocaram o Barça em vantagem aproveitando erros defensivos do Elche, que se manteve vivo graças ao gol de Rafa Mir (42') no final do primeiro tempo e à atuação inspirada do ex-goleiro 'blaugrana' Iñaki Peña.

Na segunda etapa, Marcus Rashford (61') fez o terceiro para garantir a vitória dos catalães, que agora se preparam para visitar o Brugge na próxima quarta-feira pela Liga dos Campeões.

"Estamos reencontrando o Barça do ano passado. Aquele em que dominávamos desde o primeiro minuto", declarou Ferran Torres à plataforma Movistar+.

"Começamos muito bem. Depois, erramos um pouco, mas encontramos nosso espírito e intensidade", acrescentou o atacante.

Com o resultado, o Barcelona soma agora 25 pontos na tabela, cinco a menos que o líder Real Madrid, que no sábado goleou o Valencia por 4 a 0 no Santiago Bernabéu.

Além disso, o time catalão retoma a vice-liderança com dois pontos à frente do Villarreal (3º), que venceu na rodada o Rayo Vallecano por 4 a 0.

Nos demais jogos já encerrados deste domingo, o Celta de Vigo venceu o Levante fora de casa por 2 a 1, mesmo placar a vitória do Alavés sobre o Espanyol.

O último jogo da rodada será entre Oviedo e Osasuna, na segunda-feira.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Getafe - Girona 2 - 1

- Sábado:

Villarreal - Rayo Vallecano 4 - 0

Atlético de Madrid - Sevilla 3 - 0

Real Sociedad - Athletic Bilbao 3 - 2

Real Madrid - Valencia 4 - 0

- Domingo:

Levante - Celta Vigo 1 - 2

Alavés - Espanyol 2 - 1

Barcelona - Elche 3 - 1

(17h00) Betis - Mallorca

- Segunda-feira:

(17h00) Real Oviedo - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16

2. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15

3. Villarreal 23 11 7 2 2 22 10 12

4. Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 21 10 11

5. Espanyol 18 11 5 3 3 15 13 2

6. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1

7. Betis 16 10 4 4 2 15 12 3

8. Alavés 15 11 4 3 4 11 10 1

9. Elche 14 11 3 5 3 12 13 -1

10. Rayo Vallecano 14 11 4 2 5 12 14 -2

11. Athletic Bilbao 14 11 4 2 5 11 13 -2

12. Celta Vigo 13 11 2 7 2 13 14 -1

13. Sevilla 13 11 4 1 6 17 19 -2

14. Real Sociedad 12 11 3 3 5 13 16 -3

15. Osasuna 10 10 3 1 6 9 12 -3

16. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4

17. Levante 9 11 2 3 6 15 20 -5

18. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10

19. Real Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12

20. Girona 7 11 1 4 6 10 24 -14