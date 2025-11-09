Barcelona se aproxima do Real Madrid em La Liga ao derrotar Celta com 3 gols de Lewandowski

O Barcelona aproveitou o tropeço do Real Madrid, que empatou sem gols com o Rayo Vallecano, para diminuir a distância para o topo da classificação de La Liga neste domingo. Ao vencer o Celta por 4 a 2 em partida que teve um primeiro tempo frenético, neste domingo em Vigo, o Barcelona chegou aos 28 pontos em 12 rodadas, 3 a menos do que o rival de Madri. O Celta, que vinha de duas vitórias seguidas, permanece com 13 pontos, na 13ª posição.

Pela primeira vez como titular após retornar de lesão, o atacante Lewandowski marcou três gols e chegou a 7 no campeonato, mesma quantidade de Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, e atrás apenas de Mbappé, do Real, que tem 13 na lista de artilheiros do Espanhol.

Na 13ª rodada do Espanhol, o Barcelona recebe o Athletic Bilbao, e o Celta visita o Alavés. As duas partidas acontecem no dia 22, após a Data Fifa.

O jogo foi frenético, com muita intensidade e movimentação no primeiro tempo, e o Barcelona não demorou para abrir o placar. Aos 8 minutos, ao tentar interceptar uma finalização de Fermin, Marcos Alonso colocou a mão na bola dentro da área. Lewandowski cobrou no canto esquerdo do goleiro Radu, que acertou o lado, mas não alcançou a bola.

O Celta aproveitou a fragilidade defensiva do Barcelona e empatou logo na sequência. A linha de marcação alta do time de Hansi Flick permitiu que Carreira surgisse livre, em velocidade, para avançar desde o meio de campo e finalizar cruzado para empatar o jogo.

Os visitantes pressionavam, mas esbarravam no bom esquema montado pelo técnico Claudio Giraldez, do Celta. A qualidade técnica do Barcelona, porém, superou o bloqueio rival. Pela esquerda, Rashford levantou na medida para Lewandowski, que se desvencilhou da marcação da zaga e tocou por debaixo das pernas de Radu, aos 37 minutos.

Com pouca posse de bola, o Celta quase não se aventurava no ataque, mas novamente conseguiu se aproveitar da inconsistência do Barcelona na defesa. Após receber um lançamento pela direita, Jutgla fez um passe para Borja Iglesias, livre na entrada da área, acertar uma finalização alta e mais uma vez empatar o jogo.

O Barcelona conseguiu ir para o intervalo em vantagem com um gol de Lamine Yamal, já nos acréscimos. O atacante de 18 anos aproveitou a sobra após uma tentativa de corte da zaga do Celta e chutou no canto esquerdo de Radu.

Na segunda etapa, o cenário foi parecido. O Barcelona procurava trocar passe tentando achar espaço, e o Celta se posicionava para sair em contra-ataque. Sem o mesmo vigor físico do início do jogo, porém, o time da casa não conseguiu finalizar no segundo tempo e levou o quarto do Barcelona, e o terceiro do atacante polonês, aos 29, de cabeça após cobrança de escanteio de Rashford.

O Barcelona ainda desperdiçou outras chances de ampliar, incluindo uma bola na trave de Yamal, e viu Frank de Jong ser expulso aos 49 minutos pelo segundo cartão amarelo.

Confira os resultados deste domingo no Campeonato Espanhol:

Athletic Bilbao 1 x 0 Oviedo

Rayo Vallecano 0 x 0 Real Madrid

Valencia 1 x 1 Bétis