Barcelona lança camisa inspirada em noite histórica de Ronaldinho

Novo quarto uniforme do Barcelona. Barcelona / Divulgação

O quarto uniforme do Barcelona da temporada 2025/2026 tem como lema "futebol é arte" e forte ligação com Ronaldinho. O clube espanhol fez o lançamento nesta quarta-feira (19). O kit homenageia a memorável vitória do Barça por 3 a 0 sobre o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu.

A partida completa 20 anos nesta quarta-feira (19). O jogo foi especial para Ronaldinho: marcou dois gols no clássico. O outro foi de Eto'o.

14, 58 e 77

A nova camisa do Barcelona apresenta as listras em uma disposição vertical, mas levemente desestruturada. A intenção é demonstrar a trajetória da bola em cada um dos três gols marcados naquela noite no Santiago Bernabéu — o primeiro de Eto'o e os outros dois de Ronaldinho.

A blusa ainda carrega na parte interna da gola três círculos, que destacam os minutos em que os gols foram marcados naquela partida: "14, 58 e 77".

Nas redes sociais, o clube divulgou um vídeo com participação de Rashford, Bardghji, Balde, Marc Bernal, Alexia, Aitana e Ona, que relembra lances daquela noite.