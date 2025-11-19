Barcelona lança camisa inspirada em atuação 'iluminada' de Ronaldinho contra o Real Madrid

O Barcelona anunciou uma novidade inspirada em um dos maiores jogadores brasileiros que passaram pelo clube: Ronaldinho Gaúcho. O quarto uniforme foi divulgado nesta quarta-feira e a inspiração para essa nova camisa foi a atuação iluminada do meia-atacante brasileiro na incontestável vitória de 3 a 0 sobre o rival Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Com o lema "futebol é arte", a diretoria quis homenagear os 20 anos da histórica atuação do atleta revelado pelo Grêmio. Naquela jornada, Eto'o fez um gol e o histórico camisa dez completou o placar com mais duas bolas na rede do maior rival.

Em seu site oficial, o clube catalão registrou esse momento com o lançamento do novo uniforme com uma imagem de Ronaldinho celebrando um gol.

"Hoje se comemora o 20º aniversário de um dia que entrou para a história do Barça. Ronaldinho inspirou os blaugranas a uma memorável vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, marcando dois gols e recebendo uma saudação de pé da torcida da casa, algo inédito na história do clássico", diz texto da postagem.

No histórico daquela partida, o atacante Samuel Eto'o abriu o placar na casa do rival. Considerado o melhor jogador do mundo naquela época (2005), Ronaldinho definiu o confronto com dois belos gols no segundo tempo, o que provocou o aplauso geral dos torcedores rivais ao seu algoz.