Barcelona festeja retorno ao Camp Nou com goleada sobre o Athletic Bilbao e volta de Raphinha

O tão aguardado retorno do Barcelona ao reformado Camp Nou não poderia ter sido melhor. Mesmo sem a liberação completa do estádio, o clube catalão mostrou sua força em casa e não encontrou dificuldades para derrotar o Athletic Bilbao por 4 a 0, neste sábado, pela 13ª rodada de La Liga.

O resultado positivo na partida que também marcou o retorno de Raphinha ao time, após quase dois meses lesionado, levou o clube comandado por Hansi Flick aos 31 pontos na tabela, igualando o líder Real Madrid, que visita o Elche neste domingo, às 17h (horário de Brasília). O conjunto basco, por sua vez, permanece com 17 pontos, no meio da tabela.

Ansioso pelo retorno ao Camp Nou, onde não jogava havia dois anos e meio, desde a vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca na última rodada de La Liga 2022/23, o Barcelona começou pressionando e só precisou de 3 minutos para abrir o placar, com Lewandowski, após falhas da defesa na saída de bola e do goleiro Unai Simón.

No reencontro das duas jovens estrelas da seleção espanhola, Lamine Yamal e Nico Williams, o atacante do Athletic não conseguia tocar na bola sem ouvir sonoras vaias da torcida - ele chegou a negociar sua ida ao Barcelona, mas optou por continuar em Bilbao. Os visitantes até tentaram ameaçar a meta de Joan García, mas o gol de Ferrán Torres, nos acréscimos do primeiro tempo, em outra falha de Unai Simón, minaram qualquer chance de reação.

Se o Barcelona já contava com boa vantagem e total controle do jogo, a situação ficou ainda mais tranquila no início do segundo tempo, quando Fermín López tabelou com Eric García e tocou na saída do goleiro para marcar o terceiro dos anfitriões. A expulsão de Sancet após falta dura em Fermín, aos 8, fez com que o técnico Ernesto Valverde sacasse Nico Williams - e a última esperança de tentar equilibrar as ações.