Bahia bate Vasco em jogo polêmico e complica rival no Brasileirão

A Arena Fonte Nova foi palco de um duelo de tirar o fôlego na tarde deste domingo, quando em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, com direito a duas expulsões e acréscimos infinitos, o Bahia superou o Vasco por 1 a 0 e se firmou na briga por vaga no G-5.
Com o resultado, o time de Salvador se recuperou de uma sequência de três jogos sem vitória, foi a 56 pontos e pulou para o sexto lugar, ficando apenas dois atrás do Botafogo, primeiro time no G5.
Do outro lado, o Vasco de Fernando Diniz chegou à quinta derrota consecutiva, parou em 42 pontos e se aproxima da zona de rebaixamento.
O duelo em Salvador começou com domínio do Bahia, que apesar de dominar a posse de bola, não conseguia chegar com perigo ao gol do Vasco, que apostou em contra-ataques, todos sem sucesso.
Após um longo período de insistência, o time da casa conseguiu criar a primeira grande chance apenas aos 30, quando Ademir recebeu na direita, cortou e chutou no canto, para boa defesa de Léo Jardim. Entretanto, esta foi a única oportunidade de real perigo da primeira etapa e as equipes foram para o intervalo sem gols.
Na volta para a segunda etapa, o cenário seguiu o mesmo, com o Bahia buscando mais o ataque e parando em um Vasco muito bem postado, que quase sofreu o primeiro gol aos 15, quando Ademir chutou de longe, mas Léo Jardim salvou novamente.
Entretanto, o cenário mudou aos 22, quando David entrou de sola em Kanu e foi expulso. Com vantagem numérica, o Bahia passou a se lançar ainda mais ao ataque, e enfim conseguiu balançar as redes aos 27, quando Ademir bateu escanteio e Erick Pulga, de cabeça, mandou para o fundo do gol.
O clima ficou ainda mais quente aos 39, quando Santiago Mingo, que seria substituído, enrolou para sair de campo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, o que animou o Vasco. Aos 44, Gómez cruzou e Paulo Henrique mandou de cabeça, muito perto do gol. Entretanto, o time da casa se fechou atrás e garantiu a vitória.
Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a disputa da 36ª rodada do Brasileirão, onde voltam a campo nesta sexta-feira. A partir das 19h, o Bahia vai até o Alfredo Jaconi para encarar o Juventude. Pouco mais tarde, às 19h30, é a vez do Vasco receber o Internacional, em São Januário.
FICHA TÉCNICA
BAHIA 1 X 0 VASCO
BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Gabriel Xavier), Everton Ribeiro (Tiago) e Jean Lucas (Michel Araújo);Ademir, Erick Pulga (Caio Alexandre) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.
VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan (Vegetti) e Lucas Piton; Barros (Tchê Tchê), Hugo Moura (Matheus Carvalho) e Matheus França (David); Nuno Moreira (Lucas Freitas), Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
GOL - Erick Pulga, aos 27 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Santiago Mingo (Bahia) e Barros, Tchê Tchê e Rayan (Vasco).
CARTÕES VERMELHOS - Santiago Mingo (Bahia) e David (Vasco).
RENDA - R$ 1.771.523,00.
PÚBLICO - 43.074 torcedores.
ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Morais (GO).
LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).