Avaí vence Athletic-MG em casa e ainda sonha com G-4 na Série B

O Avaí venceu o Athletic-MG por 2 a 1 neste sábado (1), na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cléber, de pênalti, e Emerson Ramon marcaram os gols do time catarinense, enquanto Ronaldo Tavares descontou para os mineiros também em cobrança de penalidade.
Com o resultado, o Avaí chegou a 51 pontos e subiu para a nona colocação, consolidando-se no meio da tabela. A equipe catarinense não tem mais risco de rebaixamento e encerra a rodada com uma campanha sólida em casa. O Athletic, por outro lado, segue em situação delicada. Com 37, permanece em 16º lugar e pode entrar na zona de rebaixamento caso o Botafogo-SP vença seu compromisso na rodada.
O primeiro tempo foi equilibrado, com alternância de oportunidades entre as equipes. O Athletic começou mais incisivo, criando boas chances em jogadas aéreas com David Braga e Wesley Gasolina, que exigiram atenção da defesa catarinense. O Avaí respondeu em finalizações de Emerson Ramon e Thayllon, ambas defendidas por Adriel.
O ritmo da partida diminuiu na reta final da etapa, mas, nos acréscimos, o VAR marcou pênalti após Yuri derrubar JP dentro da área. Cléber foi para a cobrança e bateu com calma, no meio do gol, abrindo o placar para o time da casa.
Na volta do intervalo, o Avaí ampliou logo aos dois minutos. Após finalização de Thayllon, o goleiro Adriel deu rebote, e Emerson Ramon aproveitou o vacilo da defesa mineira para empurrar a bola para o fundo da rede. Com vantagem confortável, o time catarinense passou a controlar o jogo, enquanto o Athletic tentava reagir em lances isolados, principalmente com Geraldes e Ronaldo Tavares.
Aos 33 minutos, o árbitro assinalou pênalti para os visitantes após toque de mão de Cléber dentro da área. Ronaldo Tavares cobrou com categoria, deslocando César e diminuindo o placar, mas o gol não foi suficiente para evitar a derrota.
Na próxima rodada, o Athletic-MG enfrenta a Ferroviária na sexta-feira (7), às 19h, no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei. O Avaí volta a campo no sábado (8), às 20h30, contra o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.
FICHA TÉCNICA
AVAÍ 2 X 1 ATHLETIC-MG
AVAÍ - César; Raylan, Jonathan Costa (Anderson), Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Vitor, JP (Jamerson) e Marquinhos Gabriel; Thayllon (Gaspar), Cléber e Emerson Ramon (DG). Técnico: Vinícius Bergantin.
ATHLETIC-MG - Adriel; Wesley Gasolina (Douglas Pelé), Marcelo Ajul (Neto Costa), Sidimar e Yuri; Sandry, Fernando Martínez e David Braga (Geraldes); Welinton Torrão (Jhonatan), Ronaldo Tavares e Guilherme Cachoeira (Ezequiel). Técnico: Rui Duarte.
GOLS - Cléber, aos 50 minutos do primeiro tempo. Emerson Negueba, aos três, e Ronaldo Alves, aos 37 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - César, Cléber, João Vitor e Marquinhos Gabriel (Avaí); Wesley Gasolina, Yuri, Sandry e Geraldes (Athletic)
ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
PÚBLICO - 4.246 torcedores
RENDA - R$ 89.620,00
LOCAL - Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC)