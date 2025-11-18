Áustria empata com Bósnia (1-1) e vai à Copa do Mundo de 2026

A Áustria garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 ao empatar em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina nesta terça-feira (18), no Estádio Ernst-Happel, em Viena.

Será a primeira participação da seleção austríaca no Mundial desde a edição de 1998, na França.

Depois de sair atrás no placar aos 12 minutos, com um gol de Haris Tabakovic, a Áustria empatou na reta final (77') com Michael Gregoritsch, garantindo o primeiro lugar do Grupo H das Eliminatórias europeias com dois pontos à frente da Bósnia.

Embora tenham participado das últimas três Eurocopas (2016, 2021, 2024), os austríacos não chegam às quartas de final de uma grande competição (Euro ou Mundial) desde a Copa do Mundo de 1978, na Argentina.

Para se classificar para sua segunda Copa, depois de 2014, a Bósnia e Herzegovina terá que passar pela repescagem europeia no final de março, com dois jogos decisivos para garantir uma vaga.