Auger-Aliassime vence Shelton de virada no ATP Finals

O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 8 do mundo, venceu o americano Ben Shelton (N.5) nesta quarta-feira (12), na segunda rodada da fase de grupos do ATP Finals.

Auger-Aliassime fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 7-6 (9/7) e 7-5, em duas horas e 25 minutos.

"Depois de um primeiro set difícil, consegui neutralizar o saque dele com mais eficácia. Foi uma batalha mental árdua", explicou o canadense de 25 anos após a partida.

"É muito gratificante para mim, no final de um ótimo ano, vencer mais um jogo do ATP Finals, três anos depois da minha primeira vitória", acrescentou.

Com o resultado, Auger-Aliassime, que no primeiro jogo foi derrotado pelo italiano Jannik Sinner (N.2), manteve suas chances de se classificar para as semifinais do torneio, desde que vença o alemão Alexander Zverev (N.3) na sexta-feira.

Participando pela primeira vez do ATP Finals, Shelton, de 23 anos, sofre sua segunda derrota em dois jogos, depois de cair na estreia diante de Zverev.

A vitória de Auger-Aliassime sobre Shelton significa que, caso Sinner vença Zverev ainda nesta quarta-feira, o italiano já estará classificado para as semifinais, antes mesmo da terceira e última rodada do grupo Björn Borg.