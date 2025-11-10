ATP Finals 2025: sem Djokovic, torneio reúne os oito melhores tenistas da temporada valendo o topo do ranking

O último grande torneio da temporada do tênis reúne os oito melhores tenistas de 2025. O ATP Finals, disputado em Turim, na Itália, promete jogos de alto nível. O campeonato, que começou no domingo (9) vai definir quem terminará no topo do ranking mundial: Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz.
Além do italiano e do espanhol, também estão envolvidos no torneio Alexandrer Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. Novak Djokovic tinha vaga, mas desistiu da disputa por conta de uma lesão no ombro.
O sérvio já venceu sete vezes o ATP Finals. Dos atuais concorrentes, Sinner é o atual campeão do torneio, e Zverev tem duas conquistas, em 2021 e 2018.
Regulamento do ATP Finals
Os oito tenistas foram divididos em dois grupos de quatro, com todos em cada chave se enfrentando. Os dois primeiros avançam à semifinal e, posteriormente, os vencedores vão para a final.
Em 2025, a premiação do ATP Finals também será recorde, com um total de US$ 15,5 milhões (R$ 82,9 milhões nas cifras atuais). O vencedor vai garantir, no mínimo, US$ 2,3 milhões (R$ 12,3 milhões).
Disputa pelo topo do ranking
Uma campanha invicta no ATP Finals pode render até 1.500 pontos no ranking. Sinner chegou a Turim na liderança, com 11.500, enquanto Alcaraz com 11.250 pontos.
O italiano pode aumentar a vantagem ao final do torneio. Porém, o espanhol também tem a chance de ultrapassar o principal rival da atualidade.
Divisão dos grupos
Grupo A
- Carlos Alcaraz
- Taylor Fritz
- Lorenzo Musetti
- Alex De Minaur
Grupo B
- Jannik Sinner
- Alexander Zverev
- Ben Shelton
- Felix Auger-Aliassime