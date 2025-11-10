ATP Finals 2025: sem Djokovic, torneio reúne os oito melhores tenistas da temporada valendo o topo do ranking

ATP Finals está sendo disputado em Turim, na Itália MARCO BERTORELLO / AFP

O último grande torneio da temporada do tênis reúne os oito melhores tenistas de 2025. O ATP Finals, disputado em Turim, na Itália, promete jogos de alto nível. O campeonato, que começou no domingo (9) vai definir quem terminará no topo do ranking mundial: Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz.

Além do italiano e do espanhol, também estão envolvidos no torneio Alexandrer Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. Novak Djokovic tinha vaga, mas desistiu da disputa por conta de uma lesão no ombro.

O sérvio já venceu sete vezes o ATP Finals. Dos atuais concorrentes, Sinner é o atual campeão do torneio, e Zverev tem duas conquistas, em 2021 e 2018.

Regulamento do ATP Finals

Os oito tenistas foram divididos em dois grupos de quatro, com todos em cada chave se enfrentando. Os dois primeiros avançam à semifinal e, posteriormente, os vencedores vão para a final.

Em 2025, a premiação do ATP Finals também será recorde, com um total de US$ 15,5 milhões (R$ 82,9 milhões nas cifras atuais). O vencedor vai garantir, no mínimo, US$ 2,3 milhões (R$ 12,3 milhões).

Disputa pelo topo do ranking

Uma campanha invicta no ATP Finals pode render até 1.500 pontos no ranking. Sinner chegou a Turim na liderança, com 11.500, enquanto Alcaraz com 11.250 pontos.

O italiano pode aumentar a vantagem ao final do torneio. Porém, o espanhol também tem a chance de ultrapassar o principal rival da atualidade.

Divisão dos grupos

Grupo A

Carlos Alcaraz

Taylor Fritz

Lorenzo Musetti

Alex De Minaur

Grupo B