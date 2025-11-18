ATP Challenger de Florianópolis tem rodada cancelada por causa da chuva

A penúltima semana de torneios Challenger da ATP tem em Florianópolis, a última competição no Brasil. O evento com premiação total de US$ 100 mil (R$ 532,2 mil) garante ao campeão 75 pontos no ranking mundial.
Mas o torneio tem enfrentado um adversário fora das quadras: a instabilidade do clima. As fortes chuvas em Santa Catarina, neste início de semana, não permitiram que mais do que cinco jogos da chave de simples fossem disputados.
Nesta terça-feira (18), todas as partidas programadas foram canceladas e o calendário do torneio foi ajustado, com 19 confrontos programados para a quarta-feira (19), a partir das 10h, no Lagoa Iate Clube.