ATP Challenger de Florianópolis tem rodada cancelada por causa da chuva

Chuva adiou os jogos em Florianópolis Luiz Cândido / CBT/Divulgação

A penúltima semana de torneios Challenger da ATP tem em Florianópolis, a última competição no Brasil. O evento com premiação total de US$ 100 mil (R$ 532,2 mil) garante ao campeão 75 pontos no ranking mundial.

Mas o torneio tem enfrentado um adversário fora das quadras: a instabilidade do clima. As fortes chuvas em Santa Catarina, neste início de semana, não permitiram que mais do que cinco jogos da chave de simples fossem disputados.