Atlético-MG vê série invicta acabar com derrota para Bragantino antes de decidir Sul-Americana

O Red Bull Bragantino consolidou de vez sua reação no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, derrubou a série invicta do Atlético-MG com 2 a 0, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), gols de Lucas Barbosa e Gustavo Marques. A partida, válida pela 37ª rodada, foi antecipada por conta da participação dos mineiros na final da Copa Sul-Americana, marcada para sábado, 22 de novembro, diante do Lanús, da Argentina.
Esta foi a terceira vitória seguida do Red Bull Bragantino, que antes já tinha batido Corinthians, por 2 a 1, e São Paulo, por 1 a 0. Com isso, o time chegou a 45 pontos, subindo para o oitavo lugar, abrindo dez pontos para o Z-4, ameaça até pouco tempo atrás, e começando a sonhar com Libertadores.
O Atlético-MG, por outro lado, viu sua sequência de sete jogos sem perder, sendo quatro vitórias e três empates, terminar. Assim, segue com 44 pontos, agora em décimo lugar.
A primeira chance de maior perigo foi do Atlético-MG. Após escanteio, Rony desviou na primeira trave e exigiu boa defesa de Cleiton, que espalmou. O Red Bull Bragantino respondeu com a velocidade de Jhon Jhon. Ele recebeu na esquerda da área, levou para o meio e bateu colocado, quase acertando o ângulo.
O time paulista teve outra boa chegada quando Andrés Hurtado fez cruzamento da direita. Juninho Capixaba completou de cabeça, tirando tinta da trave. Em outro lance, Jhon Jhon acionou Eduardo Sasha, que tentou um toque por cobertura, mas para fora.
O Atlético ainda teve outra chance, sua principal até então. Dudu fez fila na intermediária e deixou Bernard na cara do gol. Ele, porém, pegou muito mal na bola e não conseguiu desviar do jeito que queria, mandando para fora.
No começo do segundo tempo, o Atlético teve uma falta perigosa, ainda mais por ter Hulk em campo. O camisa 7 cobrou forte, no canto, mas Cleiton saltou para espalmar. Após o escanteio, Dudu chutou forte, mas o goleiro apareceu novamente.
Depois disso, porém, deu tudo certo para o Red Bull Bragantino. Aos nove, Lucas Barbosa abriu o placar. Capixaba foi acionado na esquerda e chutou cruzado, encontrando o atacante, que se jogou para completar.
Logo depois, aos 13, o time paulista ampliou. Jhon Jhon cobrou falta da direita, com efeito, e Gustavo Marques subiu alto para cabecear com estilo, cruzado, sem chance para Everson.
O terceiro quase saiu quando Gustavinho invadiu a área e desviou do jeito que deu, mas a bola foi lentamente para fora. Para piorar a situação do Atlético, Igor Gomes foi expulso direto após entrar de sola no tornozelo de Fernando.
No final, Fernando quase fez mais um após limpar bem dentro da área e finalizar no travessão. Com um a mais, os paulistas conseguiram segurar bem o jogo para confirmar a vitória.
O Red Bull Bragantino volta a campo no sábado, às 21h30, quando visita o Flamengo no Maracanã, no Rio, pela 35ª rodada. No mesmo dia, às 17h, o Atlético-MG faz a final da Copa Sul-Americana diante do Lanús, da Argentina, em jogo único no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. No Brasileirão, pega o Flamengo na terça-feira seguinte (25), às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 36ª rodada.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 ATLÉTICO-MG
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Gustavo Marques (Eduardo Santos), Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Gustavinho (Fernando); Lucas Barbosa (Isidro Pitta), Eduardo Sasha e Jhon Jhon (Praxedes). Técnico: Vagner Mancini.
ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Bernard (Reinier) e Igor Gomes; Rony, Hulk (Gustavo Scarpa) e Dudu (Caio Paulista). Técnico: Jorge Sampaoli.
GOLS - Lucas Barbosa, aos 9, e Gustavo Marques, aos 13 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Alix Vinicius, Juninho Capixaba, Gustavinho e Jhon Jhon (Red Bull Bragantino); Guilherme Arana (Atlético-MG).
CARTÃO VERMELHO - Igor Gomes (Atlético-MG).
ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).
PÚBLICO - 4.472 torcedores.
RENDA - R$ 135.710,00.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).