Atlético-MG anuncia a saída do CEO Bruno Muzzi e define data para anunciar novo nome

O Atlético-MG anunciou na manhã desta terça-feira, por meio de nota oficial, a saída de Bruno Muzzi do cargo de CEO da SAF atleticana. A definição em relação ao nome do profissional que vai exercer a nova função será oficializada no final desta temporada.

De acordo com o planejamento da diretoria, Muzzi vai se encarregar de comandar a transição com o seu substituto e deixa o cargo, de forma definitiva, no dia 31 de dezembro. Ele ocupava o posto desde a oficialização da SAF, que ocorreu em 2022.

"O Atlético expressa seu reconhecimento e gratidão a Bruno Muzzi pela dedicação, profissionalismo, competência e compromisso demonstrado ao longo de sua trajetória da gestão executiva da Arena MRV e da SAF do Galo", diz texto do comunicado.

No informe, o clube mineiro destacou a ainda relação com Muzzi, que "liderou o projeto da Arena MRV desde a sua concepção". "A partir de 2022 (ele) assumiu também a função de CEO contribuindo para importantes avanços institucionais, estruturais e de governança."