Atlético de Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h, pela 5ª rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Estádio Metropolitano de Madrid, na Espanha.
Escalações para Atlético de Madrid x Inter de Milão
Atlético de Madrid: Musso; Galán, José Giménez, Hancko, Ruggeri; Almada, Koke, Barrios, Baena; Sorloth, Álvarez. Técnico: Diego Simeone
Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Técnico: Cristian Chivu
Arbitragem para Atlético de Madrid x Inter de Milão
François Letexier (FRA) auxiliado por Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA). VAR: Willy Delajod (FRA)
Onde assistir a Atlético de Madrid x Inter de Milão
A partida será transmitida ao vivo no HBO Max (streaming).