Atlético de Madrid x Inter de Milão: tudo sobre o jogo da 5ª rodada da fase de liga da Champions League. Arte GZH

Atlético de Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h, pela 5ª rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Estádio Metropolitano de Madrid, na Espanha.

Escalações para Atlético de Madrid x Inter de Milão

Atlético de Madrid: Musso; Galán, José Giménez, Hancko, Ruggeri; Almada, Koke, Barrios, Baena; Sorloth, Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Técnico: Cristian Chivu

Arbitragem para Atlético de Madrid x Inter de Milão

François Letexier (FRA) auxiliado por Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA). VAR: Willy Delajod (FRA)

Onde assistir a Atlético de Madrid x Inter de Milão

A partida será transmitida ao vivo no HBO Max (streaming).

Tempo real de Atlético de Madrid x Inter de Milão