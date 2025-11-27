Atletas de Grêmio e Inter são convocados para a seleção brasileira sub-17

Será a primeira oportunidade de Vitão, do Tricolor, na seleção brasileira. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A seleção brasileira sub-17 contará com um quinteto da dupla Gre-Nal. Quatro atletas do Grêmio e um do Inter estarão com a Amarelinha entre 5 e 12 de dezembro, ara defender o Brasil em dois amistosos.

Pelo lado do Tricolor, o goleiro Vitão, os zagueiros David Brendo e Richard, além do atacante Benjamin. Já no Colorado, o selecionado foi o atacante João Bezerra.

Ambos os jogos são contra o Paraguai, marcados para os dias 8 e 11 de dezembro, em Ypané, país vizinho. Os duelos fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano de 2026.

Benjamin é o mais experiente do grupo em convocações. Destaque do Grêmio ao longo da temporada, o atacante já havia sido lembrado outras três vezes neste ano e estreou pela seleção em maio. Ele integra o elenco que conquistou o Gauchão Sub-17 e ficou com o vice no Brasileirão da categoria.

Para Vitão, David Brendo e Richard, esta é a primeira oportunidade com a camisa amarelinha. O colorado João Bezerra tem passagens pelo sub-15 da seleção.