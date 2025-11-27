Atleta gaúcho é campeão do Sul-Americano Júnior de vela de ILCA 2025

Guadagnin com os dois troféus conquistados no campeonato. Divulgação / Veleiros do Sul

Estado tradicional na vela, o Rio Grande do Sul conquistou mais um título na modalidade em novembro. Atleta da Vela Jovem do Veleiros do Sul, Teodoro Guadagnin foi o campeão sul-americano júnior da classe ILCA 6 em Valparaíso, no Chile.

Após a disputa de sete regatas, o brasileiro, que enfrentou 26 velejadores de oito países diferentes, venceu com 14 pontos de vantagem para o vice-campeão. Guadagnin conquistou cinco vitórias nas sete regatas realizadas nas águas do Oceano Pacífico.

Na última quarta, o velejador foi homenageado pelos Veleiros do Sul pela conquista no Chile.

— A gente está muito orgulhoso do que tu fez lá. Essa é a razão de existir do clube. O Veleiros do Sul está num momento de obter resultados que são frutos de um trabalho que vem sendo feito há muito tempo pela comodoria esportiva, pela Karina liderando a Vela Jovem e por todos vocês, treinadores e atletas — parabenizou o comodoro do Veleiros do Sul, Frederico Roth.