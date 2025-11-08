Athletico-PR vence Volta Redonda, assume vice-liderança e fica perto do acesso na Série B

O Athletico-PR deu um largo passo para voltar à elite nacional ao vencer por 2 a 0 o Volta Redonda, neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 59 pontos, assumiu a vice-liderança, ficando dois pontos atrás do rival Coritiba, com 61.

Pelo menos nesta rodada, o Athletico não vai sair do G-4 - grupo de acesso - podendo ser ultrapassado somente pela Chapecoense, com 58, e que nesta rodada ainda vai enfrentar o América-MG, na segunda-feira, na Arena Condá. De qualquer forma, o Furacão ainda fará dois jogos, saindo diante da Ferroviária, em Araraquara (SP), e depois recebendo o América-MG.

Os gols da vitória foram marcados por Julimar e Leozinho, um em cada tempo, e deixaram o time paranaense invicto há seis jogos, com três vitórias. O Volta Redonda continua com 214 pontos, em penúltimo lugar, e virtualmente rebaixado à Série C de 2026. Ainda fará dois jogos, recebendo a Chapecoense e saindo diante do Vila Nova-GO, em Goiânia (GO).

Com as arquibancadas lotadas, com 40.205 torcedores, o Athletico assumiu o papel de mandante e foi ao ataque. Mas, no início, exagerou no ritmo, não sendo intenso, mas apressado. Com isso, abriu espaços para os contra-ataques do Volta Redonda, que levou perigo em dois lances e até balançou as redes, mas teve o gol anulado pelo VAR, indicando impedimento de Vitinho.

Mas a pressão do time paranaense valeu a vantagem no placar aos 25 minutos. O lance começou com um lançamento de Terán para Mendoza no lado direito do ataque de onde saiu o cruzamento na área para o complemento de Julimar, que bateu de frente: 1 a 0.

Este gol aliviou a tensão da torcida e tranquilizou os jogadores, que deixaram de lado aquela ansiedade para manter o ritmo ofensivo, porém, sem desespero, de forma mais ordenada. O atacante Viveros teve duas chances para ampliar o placar.

No segundo tempo, o Athletico não deixou o visitante respirar, complicando a situação dele com a marcação do segundo gol, aos 11 minutos. No arranque, usando sua força física, Viveros puxou o contra-ataque e deu o passe açucarado para Leozinho entrar na área e chutar no canto do goleiro Jefferson Paulino.

Este gol aniquilou o Volta Redonda, deixando o Athletico bem confortável em campo para deixar o tempo passar e festejar com sua torcida uma vitória importante e que o deixou mais perto da Série A.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 2 X 0 VOLTA REDONDA

ATHLETICO - Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Zapelli e Mendoza (Aguirre); Leozinho (Patrick), Viveros e Julimar (Luiz Fernando). Técnico: Odair Hellmann.

VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais (Thallyson), Lucas Adell e Caio Roque (Sánchez); Bruno Barra, André Luiz (Adsson) e Rai (PK); MV, Marquinhos e Vitinho Lopes (Ygor Catatu). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Julimar, aos 25 minutos do primeiro tempo; Leozinho, aos 11 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Leozinho (ATH). Igor Moraes e Ygor Catatau(VRE)

RENDA - R$ 1.175.422,00

PÚBLICO - 40.205 torcedores