Atalanta demite técnico Ivan Juric após maus resultados

Após sete jogos sem vencer na Serie A (duas derrotas e cinco empates) e com a equipe na 13ª posição na tabela, a Atalanta anunciou nesta segunda-feira (10) a demissão de seu técnico, o croata Ivan Juric.

Ele é o quarto treinador demitido nesta temporada no futebol italiano, seguindo os passos de Igor Tudor na Juventus, Patrick Vieira no Genoa e Stefano Pioli na Fiorentina.

"Ivan Juric foi demitido do cargo de treinador da equipe principal", anunciou a Atalanta.

Juric, de 50 anos, tinha a difícil tarefa de suceder Gian Piero Gasparini, que deixou o clube para se transferir para a Roma após sete temporadas de sucesso no comando do clube de Bérgamo, culminando com o título da Liga Europa em 2014.

Com o croata no comando, a Atalanta venceu apenas quatro partidas, duas no campeonato italiano e duas na Liga dos Campeões, de um total de quinze disputadas desde agosto.