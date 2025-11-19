Atacante australiana Mary Fowler revela que ganhou bananas de presente de ex-companheira de time

A atacante australiana Mary Fowler, atualmente no Manchester City, denunciou em um livro autobiográfico que uma ex-companheira do Montpellier deu bananas de presente a ela e a outra jogadora negra em sua despedida do clube francês.

No livro publicado nesta semana, intitulado "Bloom", a jogadora de 22 anos fala de sua infeliz passagem pelo Montpellier (2020-2022), que inclusive a levou a pensar em deixar o futebol.

Fowler chegou muito jovem ao clube (com 17 anos) e, dois anos depois, se transferiu para o Manchester City.

A atacante explica que o Montpellier preparou uma festa de despedida para as jogadoras que estavam de saída naquele ano, mas que nem ela nem sua amiga holandesa Ashleig Weerden foram mencionadas pelo clube.

"Depois, quando entramos no vestiário, algumas de nossas companheiras de time perguntaram por que não havíamos recebido flores. Encolhemos os ombros, tão desconcertadas quanto elas", conta Bowler em uma passagem do livro.

"Algumas das meninas riram e logo outra jogadora e nos deu algumas bananas, dizendo: 'Aqui, tomem isso'. Foi a cereja do bolo", revelou a atacante.

"Não receber flores é uma coisa, mas sendo duas das únicas seis meninas negras do time, receber bananas não foi algo que eu pudesse simplesmente ignorar. Foi um acidente? Era a única coisa no vestiário que poderia nos dar? Ela fez isso com boa intenção?", continua.

Fowler afirma que tentou muitas vezes "justificar de maneiras diferentes, tentando inclusive imaginar que poderia se tratar de um erro sem maldade".

"Mas quando lembro de quantas vezes nos sentimos assim no clube, fica difícil considerar como um simples engano", concluiu.