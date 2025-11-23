Aston Villa vence de virada na visita ao Leeds (2-1) e é 4º colocado no Inglês

A impressionante ascensão do Aston Villa na tabela da Premier League continuou neste domingo (23) com uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Leeds United, num jogo que foi decidido por dois gols de Morgan Rogers no segundo tempo.

O time comandado pelo técnico Unai Emery chegou a ficar na zona de rebaixamento, após as cinco primeiras rodadas da temporada, sem nenhuma vitória.

Mas após uma reação espetacular e com este triunfo subiu para a quarta colocação, que garante vaga na Liga dos Campeões, dependendo dos jogos restantes da décima segunda rodada do campeonato inglês.

Os 'Villans' conquistaram em Elland Road, um estádio particularmente difícil para os visitantes nesta temporada, sua sexta vitória nas últimas sete rodadas da Premier League.

A partida foi complicada para o Aston Villa, que viu o Leeds abrir o placar logo aos 8 minutos, após um erro do goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez em uma bola alta, aproveitado por Lukas Nmecha.

Morgan Rogers foi o herói do Aston Villa no segundo tempo, cabeceando para o gol após um cruzamento de Donyell Malen aos 48 minutos e, em seguida, garantindo a vitória com uma cobrança de falta direta aos 75 minutos.

Um gol de Daniel James para o Leeds aos 77 minutos, que teria empatado a partida em 2 a 2, foi anulado.

O Leeds (18º) está na zona de rebaixamento para a Championship (segunda divisão), o que intensifica a pressão sobre seu treinador, Daniel Farke.

--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Burnley - Chelsea 0 - 2

Fulham - Sunderland 1 - 0

AFC Bournemouth - West Ham 2 - 2

Liverpool - Nottingham 0 - 3

Wolverhampton - Crystal Palace 0 - 2

Brighton - Brentford 2 - 1

Newcastle - Manchester City 2 - 1

- Domingo:

Leeds - Aston Villa 1 - 2

Arsenal - Tottenham

- Segunda-feira:

(17h00) Manchester United - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 26 11 8 2 1 20 5 15

2. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12

3. Manchester City 22 12 7 1 4 24 10 14

4. Aston Villa 21 12 6 3 3 15 11 4

5. Crystal Palace 20 12 5 5 2 16 9 7

6. Brighton 19 12 5 4 3 19 16 3

7. Sunderland 19 12 5 4 3 14 11 3

8. AFC Bournemouth 19 12 5 4 3 19 20 -1

9. Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 9

10. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1

11. Liverpool 18 12 6 0 6 18 20 -2

12. Brentford 16 12 5 1 6 18 19 -1

13. Everton 15 11 4 3 4 12 13 -1

14. Newcastle 15 12 4 3 5 13 15 -2

15. Fulham 14 12 4 2 6 13 16 -3

16. Nottingham 12 12 3 3 6 13 20 -7

17. West Ham 11 12 3 2 7 15 25 -10

18. Leeds 11 12 3 2 7 11 22 -11

19. Burnley 10 12 3 1 8 14 24 -10

20. Wolverhampton 2 12 0 2 10 7 27 -20

./bds/jta/cpb/dr/mcd/aam