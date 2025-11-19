Esportes

Com unanimidade
Notícia

Assembleia aprova projeto que obriga fixação de goleiras inspirado na Lei Marina Fallavena, de Porto Alegre

Proposta tem o objetivo de estender as medidas de segurança na prática esportiva em espaços públicos e privados para todo o território do Rio Grande do Sul

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS