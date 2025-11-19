Assembleia aprova projeto que obriga fixação de goleiras inspirado na Lei Marina Fallavena, de Porto Alegre

Em 2022, menina de 11 anos morreu em acidente com equipamento. Lauro Alves / Agencia RBS

A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (18), projeto de lei que obriga a fixação no solo de goleiras utilizadas em práticas esportivas em espaços públicos e privados de todo o Rio Grande do Sul. A medida é inspirada em proposta aprovada na Capital, em 2023, após a morte da menina Marina Fallavena, 11 anos, que sofreu um acidente na quadra do condomínio onde morava.

A medida vale para parques, clubes, praças, instituições de ensino, escolas de futebol, condomínios e demais locais que utilizem o equipamento.

Em situações em que a mobilidade da goleira for necessária, o texto permite a adoção de mecanismos removíveis, desde que assegurem estabilidade e evitem riscos de tombamento. O projeto também prevê penalidades em caso de descumprimento, como multa e suspensão do alvará de funcionamento em caso de reincidência.

Relembre o caso

Em uma tarde de sábado em outubro de 2022, Marina e algumas amigas desceram para a quadra do prédio, onde ela raramente ia. Ao ver um balão preso na rede, uma das amigas se pendurou na trave para tirá-lo, e a estrutura caiu em cima de Marina.

Após a morte da filha, a médica Adriana Espírito Santo começou uma mobilização pela conscientização da comunidade junto ao poder público sobre a importância de manter as goleiras presas. Foi assim que, com o apoio de vereadores, reviveu um projeto de 2019 que estava arquivado.