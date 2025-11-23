Arsenal x Tottenham se enfrentam neste domingo (23), às 13h30min, pela 12ª rodada de Premier League. O jogo ocorre no Emirates Stadium, em Londres.
Escalações para Arsenal x Tottenham
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Mosquera e Calafiori; Zubimendi e Rice; Saka, Eze e Trossard; Merino. Técnico: Mikel Arteta
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Palhinha e Bentancur; Kudus, Sarr e Odobert; Richarlison. Técnico: Thomas Frank
Onde assistir a Arsenal x Tottenham
A partida será transmitida ao vivo no Disney+ e na ESPN