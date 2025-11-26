Arsenal e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (26), pelo jogo da quinta rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre às 17h, no Emirates Stadium, em Londres.
Escalações para Arsenal x Bayern de Munique
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie e Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl e Jackson; Kane. Técnico: Vincent Kompany
Arbitragem para Arsenal x Bayern de Munique
Marco Guida auxiliado por Filippo Meli e Giorgio Peretti. VAR: Aleandro Di Paolo (quarteto italiano)
Onde assistir a Arsenal x Bayern de Munique
A partida será transmitida ao vivo pelo HBO Max.