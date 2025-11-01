Arsenal vence Burnley e segue firme na liderança do Inglês

O Arsenal venceu o Burnley fora de casa por 2 a 0 neste sábado, pela 10ª rodada, e aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês.

O atacante sueco Viktor Gyokeres (14') e o meio-campista inglês Declan Rice (35') decidiram a partida para time londrino, que agora soma 25 pontos, sete à frente do Bournemouth (2º), que no domingo visita o Manchester City (6º).

Embalados na temporada, os 'Gunners' alcançam sua nona vitória consecutiva entre todas as competições antes de viajarem à República Tcheca para enfrentar o Slavia Praga pela 4ª rodada da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira.

Já o Burnley (17º), que vinha de duas vitórias seguidas no campeonato, segue fora da zona de rebaixamento com 10 pontos, quatro à frente do Nottingham Forest (18º), que empatou em 2 a 2 com o Manchester United (5º).

Os 'Red Devils' do técnico Rúben Amorim vinham de uma série de três vitórias e abriram o placar no City Ground com um gol do brasileiro Casemiro (34'), mas o Forest virou depois do intervalo marcando com Morgan Gibss-White (48') e Nicolò Savona (50').

Na reta final, o marfinense Amad Diallo (81') decretou o empate e o United fica provisoriamente na quinta colocação com 17 pontos.

Nos demais jogos já encerrados deste sábado, o Fulham (14º) voltou a vencer depois de quatro derrotas consecutivas ao bater o lanterna Wolverhampton por 3 a 0, mesmo placar da vitória Brighton (8º) sobre o Leeds (16º), enquanto o Crystal Palace (7º) derrotou o Brentford (12º) por 2 a 0.

O Liverpool (9º), em crise depois de perder seus seis últimos jogos entre todas as competições, quatro deles na Premier League, recebe ainda neste sábado o Aston Villa (10º).

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Brighton - Leeds 3 - 0

Burnley - Arsenal 0 - 2

Crystal Palace - Brentford 2 - 0

Fulham - Wolverhampton 3 - 0

Nottingham - Manchester United 2 - 2

(14h30) Tottenham - Chelsea

(17h00) Liverpool - Aston Villa

- Domingo:

(11h00) West Ham - Newcastle

(13h30) Manchester City - Bournemouth

- Segunda-feira:

(17h00) Sunderland - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15

2. Bournemouth 18 9 5 3 1 16 11 5

3. Tottenham 17 9 5 2 2 17 7 10

4. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4

5. Manchester United 17 10 5 2 3 17 16 1

6. Manchester City 16 9 5 1 3 17 7 10

7. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5

8. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2

9. Liverpool 15 9 5 0 4 16 14 2

10. Aston Villa 15 9 4 3 2 9 8 1

11. Chelsea 14 9 4 2 3 17 11 6

12. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2

13. Newcastle 12 9 3 3 3 9 8 1

14. Fulham 11 10 3 2 5 12 14 -2

15. Everton 11 9 3 2 4 9 12 -3

16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8

17. Burnley 10 10 3 1 6 12 19 -7

18. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12

19. West Ham 4 9 1 1 7 7 20 -13

20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15