Arsenal goleia Tottenham em casa e abre vantagem na liderança da Premier League

O Arsenal ampliou o excelente retrospecto em casa, no Emirates Stadium, em Londres, ao golear neste domingo o Tottenham por 4 a 1 pela 12ª rodada do Inglês. Com o resultado, o time do técnico Mikel Arteta ampliou sua vantagem no topo da classificação com 29 pontos. Eze, que chegou ao Arsenal nesta temporada vindo do Crystal Palace, fez três gols. O Tottenham marcou com o brasileiro Richarlison, um golaço de cobertura.

Em busca de encerrar um jejum de mais de 20 anos (o último título da Premier League foi 2004), o Arsenal tem 6 pontos de vantagem sobre o novo vice-líder, o Chelsea, tem 23. O tropeço do Manchester City na rodada fez a equipe de Guardiola estacionar nos 22. O Tottenham tem 18 pontos e está na nona posição.

Foi a quinta vitória do Arsenal em seis jogos em seu estádio na Premier League, com 16 gols marcados e apenas 2 sofridos. Contra um dos melhores visitantes do campeonato, o Arsenal dominou amplamente o primeiro tempo. O Tottenham tinha dificuldades na saída de bola e viu o goleiro Vicario fazer grandes defesas. A proposta dos visitantes de segurar o ataque do Arsenal durou até os 35 minutos, quando Merino fez um belo passe para Trossard pelo alto. O atacante belga dominou e girou para marcar.

Aos 40, Eze demonstrou habilidade e força para invadir a área, driblar dois marcadores, vencer outros dois que tentaram o bloqueio e fazer 2 a 0 para o Arsenal. Ao não permitir que o rival finalizasse na primeira etapa, o time de Arteta mostrou por que ostenta a melhor defesa da Premier League.

No segundo tempo, o Arsenal ampliou logo no primeiro lance. Timber tocou para Eze dentro da área. Sem marcação, o atacante bateu no canto de Vicario. O Tottenham subiu um pouco sua marcação e conseguiu diminuiu a pressão que sofreu na primeira etapa.

Após o Tottenham recuperar uma bola na intermediária, Richarlison percebeu Raya adiantado e arriscou de longa distância. Um golaço, aos 10 minutos, na primeira finalização dos visitantes. O jogo ficou mais equilibrado, mas Eze, ao completar seu primeiro "hat trick" (três gols em um jogo) na carreira aos 31 minutos com um chute no canto, evitou que o adversário esboçasse uma reação.